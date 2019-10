Veendammer vrijgesproken van ontucht

Een 55-jarige man uit Veendam is vrijgesproken van ontucht. De rechter vindt het niet bewezen dat hij vorig jaar in oktober twee meisjes heeft betast.

Het Openbaar Ministerie was hier ook niet van overtuigd en vroeg twee weken geleden al vrijspraak.

De rechter vond dat er te veel verschillen waren in wat getuigen vertelden en wat de meisjes zeiden over wat er was gebeurd. Er werd bijvoorbeeld verschillend verklaard over de volgorde van de gebeurtenissen en wie door de Veendammer zou zijn aangeraakt en waar.

De minderjarige slachtoffers zijn in een speciale studio verhoord. Hiervan is een samenvatting gemaakt en toegevoegd in het dossier. De samenvatting is te beperkt om hieruit voldoende bewijsmiddelen te halen.