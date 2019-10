SP-leden verdeeld over bezuinigingsplannen: 'Een duivels dillema'

De ledenraadpleging van de SP in Midden-Groningen over bezuinigingen op de jeugdzorg en de Wmo heeft een tweedeling binnen de partij blootgelegd.

Enerzijds: in het college blijven, en opkomen voor SP-belangen. En anderzijds: uit het college vertrekken, want dit is niet te verdedigen.

Midden-Groningen staat voor de tweede keer in korte tijd voor een miljoenenbezuiniging. Op de jeugdzorg en de Wmo moet 2,5 miljoen euro worden bezuinigd, en dat gaan de inwoners merken. Een moeilijk thema voor de socialisten, omdat de bezuiniging hun achterban direct treft en de plannen mede zijn gemaakt door SP-wethouder Peter Verschuren.

'Mijlenver van SP-waarden'

'Wat mij betreft stappen we uit het college', zegt Eppie Mulder na de vergadering. 'Dan kunnen mensen ook zien waarvoor wij voor staan. Daar sluit Joyce Veendorp zich bij aan: 'Ik wil dat onze fractie dicht bij de waarden van de SP blijft. En als je instemt met deze bezuinigingen dan ga je daar mijlenver vandaan.'

De twee verwoorden de twee geluiden die maandagavond te horen zijn tijdens de ledenvergadering, waar 18 van de 180 leden in discussie gingen met de fractie en de wethouder.

Draai

Sinds de aankondiging van de plannen zit de fractie van de SP ermee in haar maag. 'Boos en verdrietig', zei fractievoorzitter Martine Feenstra er eerder over. Maar op de dag van de ledenraadpleging neemt ze toch duidelijk stelling en schaart ze zich achter haar wethouder.

Fractie blijft verdeeld

Tijdens de ledenraadpleging wordt duidelijk dat Feenstra daarmee niet de mening van het fractie verwoordt. SP-raadslid Kees Koning noemt het 'een duivels dillema'. 'Ik vind het niet prettig dat we bezuinigen op de zwakkeren in de samenleving. Ik zit heel erg in een tweestrijd. Als we eruit stappen zijn we onze wethouder in het college kwijt, die heel veel goede dingen kan doen.'

Collega-raadslid Hulya Polat kwam vastbesloten naar de vergadering. 'Ik kwam om tegen te stemmen, maar ik twijfel heel erg. Het is gewoon moeilijk.'

Wethouder blijft bungelen

Na afloop van de twee uur durende vergadering, waar de emoties en frustraties soms hoog opliepen houdt fractievoorzitter Feenstra zich op de vlakte: 'We gaan er in de fractie over discussieren, maar ik heb hele mooie antwoorden gehoord. En iedereen heeft recht op zijn eigen mening.'

Maar op de vraag of de fractievoorzitter haar wethouder blijft steunen, en daarmee een breuk in het college van Midden-Groningen voorkomt geeft Feenstra geen antwoord: 'Dat ga ik komende donderdag doen'.

Dan vergadert de gemeenteraad van Midden-Groningen voor het laatst over de bezuinigingsmaatregelen. Als de SP besluit om de wethouder te laten vallen, behoud het college toch een meerderheid en gaan de bezuinigingen onveranderd door.

Lees ook:



- SP-fractievoorzitter schaart zich achter wethouder in omstreden bezuinigingskwestie

- SP-wethouder houdt stand in bezuinigingsdebat

- SP Midden-Groningen worstelt met bezuinigingen en raadpleegt leden