De man met soep is net te laat bij het boerenprotest

Na de hectische dag met vele gebeurtenissen, valt de avond in relatieve rust over Groningen. De boeren vertrekken huiswaarts, terwijl jonge agrariërs zichzelf een biertje gunnen.

Nee, dat had hij ook niet verwacht toen hij naar het centrum reed. Huisschilder Gert Tuinstra kwam na een dag werken thuis en zei tegen zijn vrouw: 'Kom, we gaan soep maken voor de boeren.'

Leeg

Aan het begin van de avond kwam Tuinstra aan, maar bleek de soep voor een deel overbodig. De tientallen trekkers waren - op een paar na - verdwenen. Het Martinikerkhof was nagenoeg leeg. 'Nu breng ik ze maar naar het slaaphuis, hebben ze er daar wat aan', zegt hij.

Het is een voorlopig sluitstuk van een boerenprotest waarvan de beelden door het hele land gaan. Voor het provinciehuis staat nog een groepje jongeren, die gemengde gevoelens hebben over het verloop van de dag. Over de actie zijn ze tevreden, over de uitkomst nog niet.

'Ze maken alles kapot'

Boerenknecht Raymond de Jong is bang dat de stikstofregels zo beperkend werken, dat het hem zijn baan als melker bij de boer kan gaan kosten.

'Ik denk dat we wel wat bereikt hebben', zegt hij. 'We willen er een streep doorheen hebben.' Zover is het nog niet, maar De Jong heeft goede hoop. Zijn collega Antoinie Veenstra vreest voor de toekomst.

'Zo maken ze alles kapot. Je wilt ook verder, dit is gewoon boeren kapot maken. Bij onze baas zelf zijn er vier kinderen in het bedrijf, die willen ook een toekomst opbouwen. Dat zit er niet in op deze manier.'

Lees ook:

- Actiedag ten einde, Grote Markt is weer (bijna) leeg