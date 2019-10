Boerenleider Schuiling baalt van gevaarlijk incident: 'Dit had nooit zo mogen gebeuren'

Op de Vismarkt in Groningen liet de boer zich maandagmiddag van een andere kant zien. Hij zat als bijrijder in een trekker die meerdere hekken omver reed. Daarbij werd een fietser bijna geraakt.

Boetekleed

Het omver rijden van de hekken leidde tot een storm van kritiek aan het adres van de daders. Schuiling bevestigt dat hij in de trekker zat die de vernielingen aanrichtte en omstanders in gevaar bracht.

'Dit had nooit zo gemoeten', zegt hij tegen RTV Drenthe. 'Ik zei nog tegen de bestuurder: rijd er rustig doorheen. Maar bij het eerste hek ramde hij er al doorheen. Ik vertelde dat hij zich moest gedragen en bij het tweede hek begon hij ook rustig. Het hek ging echter niet om en vervolgens geeft hij me toch een dot gas.. Het had nooit zo mogen gebeuren. We mogen dankbaar zijn dat het goed is gegaan.'

De hekken werden omver gereden door de trekkers omdat het provinciehuis beter omsingeld moest worden. Op bepaalde plekken waren te weinig trekkers aanwezig. Volgens Schuiling was er geen andere weg mogelijk. 'We konden niet anders, echt niet. Er stonden allemaal trekkers in de weg. Een andere optie was wachten tot die weg waren. Achteraf had ik dat misschien wel moeten doen.'

Schuiling zegt dat hij de schade aan de hekken 'netjes' gaat afhandelen. Dat bijna een fietser werd geraakt door het rondvliegende ijzer, vindt hij 'verschrikkelijk'. 'Tegen hem wil ik wel graag mijn excuses aanbieden. Ik baal er heel erg van. Deze beeldvorming moeten we niet hebben. Ook de bestuurder heeft dit allemaal niet gewild.'

'Wij zijn niet te pakken'

Voor de camera van RTV Noord zei Schuiling maandagmiddag tijdens het boerenprotest: 'Wij bepalen vandaag wat er gebeurt. Niet de overheid en niet het OM. Er staat een leger strafrechtadvocaten achter ons. Wij zijn niet te pakken. Wij bepalen nou het beleid, niet de overheid.'

Malieveld

Schuiling was samen met enkele anderen de initiatiefnemer van het protest op het Malieveld in Den Haag. Maandag was hij in Groningen, waar onder meer de deur van het provinciehuis werd geforceerd.

De actie van Schuiling en de bestuurder van de trekker heeft mogelijk gevolgen. De politie in Groningen liet weten onderzoek te doen naar het incident.

Minister Carola Schouten (Landbouw) noemt het geweld dat protesterende boeren in Groningen hebben gebruikt 'onacceptabel'. Boeren hebben volgens haar het recht om te demonstreren maar dan moeten zij zich wel aan de wet houden.

