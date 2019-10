Lopend Vuur: Ik heb begrip voor de boeren

Opnieuw laten de boeren deze week duidelijk van zich horen. Woensdag is er een protest gepland in Den Haag, maandag gebeurde dat in verschillende provincies. Dat zorgde onder meer in Groningen voor files en bussen die niet volgens de dienstregeling konden rijden.

In bijvoorbeeld Drenthe en Friesland besloten de provincies na het protest de stikstofregels, al dan niet voorlopig, in te trekken. In Groningen besloot de provincie de stikstofregels niet in te trekken, maar wordt er vandaag wel verder gesproken.

Het protest in Groningen kreeg op enig moment een wat grimmig karakter, toen enkele boeren probeerden het provinciehuis binnen te dringen. Met die actie gingen de boeren volgens sommigen te ver, anderen toonden begrip voor de woede.

Na het vorige boerenprotest bleek het begrip voor de boeren groot te zijn. In ons Lopend Vuur toen zei ruim 85 procent van de bijna 6500 stemmers begrip te hebben.

Nu het protest intenser lijkt te worden en er steeds meer over dit onderwerp bericht wordt, leggen we de stelling opnieuw aan je voor.

Lopend Vuur:



Rookmelder

'Een rookmelder zou in ieder huis verplicht moeten zijn', was maandag de stelling in Lopend Vuur. Van de 4.380 stemmers was 91 procent het daarmee eens, 9 procent oneens.