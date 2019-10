Zuidlaardermarkt in volle gang: 'We staan al een half uur met dit paard te knuffelen'

Burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo opende de markt om 06:00 uur officieel. Een aantal vrouwen uit Rotterdam was er al vroeg bij en stond rond kwart over zes vol interesse te kijken bij een paard dat te koop wordt aangeboden.

'Deze is heel lief'

'We zoeken een fijn paard, dat betrouwbaar is en lekker om op te rijden. En deze is heel lief. We staan er al een half uur mee te knuffelen. We waren hier al om vier uur. Dit is de grootste paardenmarkt die er is, we doen dit elk jaar.'

RTV Drenthe houdt een liveblog bij over de Zuidlaardermarkt, dat hier te volgen is.

