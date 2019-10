'Het gaat om hun bestaan, de boeren worden weer genaaid'

Ate Kuipers beklom maandag diverse malen de trekker om met een megafoon een menigte aan protesterende boeren toe te spreken tijdens het protest in Stad. Een dag later baalt hij nog steeds van het feit dat de provincie de boeren niet hun zin heeft gegeven.

'Ik vind het erg jammer dat de deur van het provinciehuis in feite dicht bleef en op slot. Friesland was veel verstandiger en begrijpt het, hier in Groningen helaas nog niet.'

'Met de rug naar de sector'

Gedeputeerde Henk Staghouwer sprak de boeren rond het middaguur toe, voor de deur van het provinciehuis. Voor Kuipers was dat niet voldoende.

'Dat was in het begin. Later is de deur dichtgegaan en heeft hij ook meegedeeld dat er niets te halen viel. Dan ben je dus geen gedeputeerde voor de agrarische sector. Hij stelde zich niet met zijn gezicht, maar met zijn rug naar de sector op.'



Als die drempel niet verhoogd wordt, blijft er gedonder Ate Kuipers - veehouder

Gedonder

Dinsdag wordt er verder gepraat. Volgens Kuipers is de drempel voor het meten van de stikstofuitstoot in Nederland veel te laag. In Duitsland ligt de limiet volgens hem zeven keer hoger, in België veertien keer. 'Als die drempel niet verhoogd wordt, blijft er gedonder en zullen de boeren zich blijven verweren.'

Volgens Kuipers zijn veel Groningse boeren het beu, mede omdat ze gebukt gaan onder de aardbevingsproblematiek.

Naar Den Haag

In Den Haag wordt er woensdag opnieuw gedemonstreerd. Kuipers verwacht een hoge opkomst.

'Het gaat om hun bestaan, zij worden weer genaaid. Het stapelt zich op. Alle maatregelen worden afgerekend op de agrarische sector. Die moet zich nu oprichten en eisen dat die drempel verwijderd wordt.'

