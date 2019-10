Deel Groninger gemeenteraad eist debat over boerenprotest (update)

GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren in de Groninger gemeenteraad hebben een extra debat aangevraagd naar aanleiding van het boerenprotest, maandag in de binnenstad.

Honderden boeren kwamen maandag met hun trekkers naar de stad, wat voor een verkeersinfarct zorgde. Bovendien waren er enkele incidenten, waaronder het feit dat de deur van het provinciehuis aan het Martinikerkhof werd vernield.

Veiligheid

De drie partijen willen vooral weten wat de gemeente Groningen achter de schermen heeft afgesproken met de boeren en waarom er op bepaalde momenten niet is ingegrepen door de politie.

'650 tot 800 trekkers in de stad, dat betekent nogal iets. Dat is heel iets anders dan lopende demonstranten. Zeker als er ook nog gereld wordt', zegt Mirjam Wijnja, fractievoorzitter van GroenLinks. 'Is er afgesproken dat er zo veel trekkers de binnenstad in mochten? We willen graag weten welke afwegingen er gemaakt zijn.'

Wie betaalt?

Ook vragen de partijen zich af wie de schade in de stad, zoals de vernielde hekken op de Vismarkt en het kapotgereden gras op het Martinikerkhof, gaat betalen. Het debat is komende woensdag om 15.30 uur.

Volgens Wijnja was de veiligheid in het geding. 'Het is een wonder dat het incident met dat hek goed is afgelopen. Ik kan me voorstellen dat het bij een groep op trekkers minder goed is te handhaven, dus dat zijn relevante vragen.'

Dit bericht is aangevuld met een reactie van Mirjam Wijnja

Lees ook:

- Boerenleider Schuiling baalt van gevaarlijk incident: 'Dit had nooit zo mogen gebeuren'

- Politie onderzoekt twee incidenten tijdens boerenprotest

- Actiedag ten einde, Grote Markt is weer (bijna) leeg