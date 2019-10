Inrijder deur provinciehuis en omverrijder hek Vismarkt aangehouden

Het gaat Sander van Adrichem uit Midden-Groningen, de bestuurder van de trekker die de deur van het provinciehuis indrukte. Ook Arjen Schuiling uit Tynaarlo is aangehouden. Hij was de bijrijder van de trekker die het hek op de Vismarkt omver reed.

Beiden worden verdacht van openlijke geweldpleging.

Maandag werd ook al een 18-jarige boer aangehouden die met een trekker inreed op een politiepaard.

Gedreven door emotie

Schuiling sprak gisteren ferme taal bij het boerenprotest. Voor de camera van RTV Noord zei de actievoerder wat hem dreef. 'Het is mijn morele plicht om hier te zijn.'

Steeds grimmiger

Of er nog meer aanhoudingen worden verricht is nog onduidelijk. Tijdens het boerenprotest kwamen honderden boeren in trekkers naar de Groninger binnenstad.

De actie was grotendeels vredig, maar het protest werd gedurende de dag grimmiger. Boeren gooiden eieren tegen het provinciehuis en daarna vielen enkele boeren ook het provinciehuis binnen. Daarbij raakte een boer gewond en werd iemand gearresteerd.

Arjen Schuiling of Arjen S

In dit artikel over de boerenactie noemen we de ene verdachte bij de volledige naam en de andere niet. Dat roept wellicht vragen op. Verdachte Arjen Schuiling wordt wel met zijn volledige naam genoemd. Dat doen we omdat Schuiling lange tijd voorman was van de actiegroep Agractie en ook gisteren een prominente rol innam bij het protest.

