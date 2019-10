Ruim 440 boetes voor appen op de fiets in Groningen: 'Maar we liggen niet in de bosjes'

Van 1 juli tot en met 31 augustus dit jaar zijn in de provincie Groningen in totaal 442 boetes uitgedeeld voor het gebruik van een mobiele telefoon op de fiets.

Met Drenthe en Friesland erbij, werden sinds het appverbod 709 boetes uitgedeeld. Dat laat de politie Noord-Nederland weten.

Koploper

Groningen gaat van de drie noordelijke provincies dus flink aan kop wat de hoeveelheid 'appboetes' betreft. In Drenthe zijn gedurende de twee maanden 'slechts' 88 boetes uitgeschreven. In Friesland gaat het om 179 boetes.

'Een logische verklaring hiervoor is natuurlijk dat Groningen de fietsstad van Noord-Nederland is', zegt een politiewoordvoerder.

De meeste boetes werden in onze provincie uitgedeeld in de gemeente Groningen. Hier werden in juli 224 fietsers op de bon geslingerd, een maand later 138. Exacte cijfers van andere Groningse gemeenten heeft de politie niet.

We zien dat er steeds meer boetes worden uitgeschreven Politiewoordvoerder

Landelijk

In het hele land werden tijdens de eerste twee maanden van het verbod 9248 boetes uitgedeeld voor appen of bellen op de fiets. Egbert-Jan van Hasselt, portefeuillehouder Verkeer bij de Nationale Politie, liet eerder aan de NOS weten het aantal boetes 'best wel flink' te vinden.

Ook de politie Groningen beaamt dit. 'Het laat zien dat het nog steeds te veel gebeurt. We zien ook dat er steeds meer boetes worden uitgeschreven.'

Prioriteiten

Niet iedere agent gaat over tot een bekeuring als hij of zij iemand een telefoon ziet vasthouden op de fiets. Daarom is het lastig te zeggen hoe vaak een boete wordt uitgeschreven, vertelt de woordvoerder.

'Iedere politieagent heeft andere prioriteiten. Ze wachten natuurlijk niet de hele dag in de bosjes totdat er iemand voorbijkomt. Ook laten sommigen het bij een waarschuwing. Dat hangt helemaal af van de verkeerssituatie en de veiligheidsoverwegingen.'

Alle elektronische apparaten

Het zogenoemde appverbod op de fiets ging op 1 juli dit jaar in om het aantal doden en gewonden in het verkeer terug te dringen.

Het verbod geldt voor alle mobiele elektronische apparaten. Deze mogen sindsdien niet meer worden gebruikt tijdens het fietsen, het rijden op een scooter, het besturen van een tram of het gebruiken van een invalidenvoertuig.

Een boete bedraagt 95 euro, exclusief 9 euro administratiekosten.

Cijfers van september en oktober zijn er volgens de politie nog niet, omdat deze maanden buiten de gebruikelijke meetperiode vallen.

