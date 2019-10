Organisator Elske Dijkstra houdt op met de 4 Mijl (update)

Aanvankelijk werkte Dijkstra als freelancer bij het grootste loopevenement van Noord-Nederland. Vanaf 2008 trad ze bij organisator Topsport Noord Nederland (inmiddels Golazo Noord Nederland) in dienst. In 2015 nam ze het stokje als hoofdorganisator over van Grietje Pasma, die onlangs onverwacht overleed.

Verder was ze namens Golazo betrokken bij de organisatie van de Nacht van Groningen, de Bommen Berendloop, Plantsoenloop, Ladiesrun Groningen, de Airport Night Run en de Groningen Urban Trail.

Loopbaan

'Ik heb me altijd met hart en ziel ingezet. Het is ook daarom dat ik met een dubbel gevoel afscheid neem van mijn collega's, sponsoren, relaties en vrijwilligers. Maar voor mij is het tijd om mijn horizon te verbreden en uit te kijken naar een nieuwe uitdaging in mijn loopbaan', zegt Dijkstra.

Ze zegt nog 'geen flauw idee' te hebben over wat ze wil gaan doen. 'Mijn kracht ligt in het goed en strak organiseren van een evenement. Maar ik ben natuurlijk wel breder inzetbaar. De komende tijd neem ik de tijd en rust om goed over mijn toekomst na te denken.'

Power en daadkracht

Ze kijkt met veel plezier terug op haar werk. 'In 2000 ben ik bij Grietje op kantoor gekomen. Ik heb ongelooflijk veel van haar geleerd, vooral aan haar power en daadkracht denk ik nog wel eens.'

De 4 Mijl speelde altijd een belangrijke rol in haar werk. 'Ik heb het evenement in de loop der jaren enorm zien groeien. Ik heb veel meegemaakt met topatleten als Haile Gebreselassi en Eliod Kipchoge, de introductie van de schoenchips, de eerste app waar ik aan heb bijgedragen', somt Dijkstra op in 'Oetse op Noord'.

4 Mijl

Volgens de scheidend racedirector staat het concept van de 4 Mijl nog altijd als een huis. 'Het is een prachtig parcours, er staat altijd veel publiek, het is een echt breedtesportevenement en een familiehappening voor jong en oud. Alleen zijn wij als organisatie wel kritisch aan het kijken. Voldoet de afstand nog wel, moeten we er een afstand aan toevoegen, voldoet de startlocatie nog wel?'

Wat Dijkstra ook enige zorgen baart, is dat het aantal deelnemers terugloopt. 'Er is een ongelooflijk groot aanbod aan loopevenementen en festivals. Mensen beslissen daardoor steeds later om wel of niet mee te doen. Ook andere loopevenementen hebben daar last van.'

Uit de 4 Mijl-uitzending van zondag: organisator Elske Dijkstra is tevreden.



