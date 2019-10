UMCG opent centrum voor patiënten met complexe pijn

Volgens André Wolff, arts en hoofd van het nieuwe pijncentrum, is dat hard nodig: 'In Nederland hebben ruim twee miljoen mensen chronische pijnklachten waarvoor geen duidelijke lichamelijke oorzaak kan worden gevonden. De pijn is dus niet alleen een symptoom van een aandoening, maar het is ook een ziekte', vertelt hij in 'Noord Vandaag'.

'Dat maakt dat zij moeilijk behandelbaar zijn door andere artsen. Die kennis moet worden ontwikkeld en dat maakt dat er pijnartsen moeten zijn', zegt Wolff.

Moeilijk te interpreteren

'Voor artsen is chronische pijn vaak moeilijk te interpreteren. De pijn zit niet meer op een bepaalde plek waar het gevoeld kan worden, bijvoorbeeld in een arm, de buik of het hoofd, maar het heeft zich verplaatst naar het centrale zenuwstelsel. Daar is de functie veranderd. Dat kan ervoor zorgen dat pijn ervaren wordt of dat niet-pijnlijke prikkels juist pijnlijk kunnen worden', legt Wolff uit.

Onder meer patiënten met rug-, schouder- en nekklachten, pijn in het aangezicht, zenuwpijn of kankerpatiënten bij wie de doorgroei van het kankerweefsel ander lichaamsweefsel verdrukt, kunnen terecht bij het pijncentrum.

'Wij kijken naar de functieverandering in het zenuwstelsel en gaan vanuit die gedachte aan de slag. Andere artsen kijken vaak naar organen, bijvoorbeeld of er een ontsteking is of een beklemde zenuw.'

Acceptatie

Wolff beaamt dat niet alle patiënten kunnen worden geholpen, omdat pijn in het centrale zenuwstelsel moeilijk is te behandelen.

'Dan gaat het erom om de kwaliteit van leven te verbeteren. Heel belangrijk is pijnrevalidatie. Wij hebben een methode in huis om mensen te helpen daarmee om te leren gaan. Bijvoorbeeld door beter te doseren, of keuzes te maken in je leven. Door datgene wat veel belasting geeft en meer pijn veroorzaakt, niet meer te doen.'

Uit bed laten rollen

Eén van de patiënten die de afgelopen jaren door Wolff is behandeld, is Els Roode. Zij heeft sinds 2011 chronische pijn die veroorzaakt wordt door scheefgroei van de ruggegraat.

'Ik kan niet normaal opstaan uit bed, ik moet me eruit laten rollen. Ik sta altijd krom en met pijn op', schetst ze. 'Het beïnvloedt heel erg mijn leven. Ik kan veel dingen niet doen. Daar heb ik het echt moeilijk mee gehad. Maar het laatste jaar gaat het goed. Ik krijg oxycodon (zware pijnstiller, red.) en een slaapmiddel voor de nachtrust, dat helpt.'

De rugpijn gaat niet weg, maar de zenuwpijn waar ze mee kampte is inmiddels verdwenen. 'Ik kan weer een stuk wandelen en een terrasje pakken in de stad.'

