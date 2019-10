Stadjer met spijkerbom op camping hoort jaar cel eisen

Tegen een Stadjer is een jaar cel geëist omdat hij een levensgevaarlijke spijkerbom had gemaakt in zijn stacaravan in Lageland. De camping werd bij de vondst ontruimd.

De 48-jarige man woonde al jaren op de camping in Lageland en had vaker onenigheid met de eigenaar. Doordat die het terrein aan de gemeente verkocht, moesten alle campinggasten vertrekken, inclusief de Groninger.

Uit woede begon de man de eigenaar te bedreigen en schoot met een katapult knikkers en moeren naar de man. Die belde daarop de politie.

'Kans op overlijden'

Agenten vonden in de stacaravan van de man de spijkerbom in een gootsteen. De bom bestond uit een glazen pot met een lont erin. Eromheen zaten spijkers. De bom was volgens deskundigen van de Explosieven Opruimingsdienst vergelijkbaar met een handgranaat.

'Bij direct contact, of op een afstand van enkele tientallen centimeters, is er een kans op overlijden. Op enkele tientallen meters afstand is er een kans op zwaar letsel', zei de officier van Justitie in de rechtszaal.

Van een vriend?

De Groninger gaf verschillende verklaringen over de bom. Eerst zei hij dat het explosief door een vriend in elkaar was geflanst. Later zei hij dat hij de bom nooit eerder had gezien.

Het Openbaar Ministerie vindt dat de helft van de straf voorwaardelijk moet zijn. De campingeigenaar vroeg nog 450 euro schadevergoeding wegens slapeloze nachten door toedoen van de Stadjer. De rechter doet over twee weken uitspraak.

De man is eerder veroordeeld tot een taakstraf voor het tot bloedens toe slaan van een hond.

