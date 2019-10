Provincie blijft vasthouden aan stikstofbeleid, tot frustratie van LTO Noord

Beide boerenorganisaties moeten het doen met de mededeling dat de provincie geen strengere stikstofregels gaat hanteren dan de Rijksoverheid.

'Verder praten geen zin'

LTO Noord-bestuurder Alma den Hertog is niet ontevreden met dat resultaat, maar heeft geen bevredigend gevoel overgehouden na de ontwikkelingen van de afgelopen week en de afgelopen 48 uur.

'Ik constateer allerlei ontwikkelingen, maar de provincie zit er geharnast in', zegt Den Hertog. 'We hebben met elkaar gesproken, maar we hebben ook geconstateerd dat op inhoud verder met elkaar spreken niet zoveel zin heeft. We kijken aan het einde van deze week wat de stand van zaken is.'

'Zelfde regels in alle provincies'

De afgelopen dagen trokken vier provincies hun beleid in na protest van boeren, terwijl Groningen dat maandag niet deed. De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen nu dat alle provincies dezelfde, De afgelopen dagen trokken vier provincies hun beleid in na protest van boeren, terwijl Groningen dat maandag niet deed. De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen nu dat alle provincies dezelfde, minder strenge stikstofregels hanteren . Dat is nodig om onduidelijkheid te voorkomen. Ook noemen de partijen verschillen tussen provincies onwenselijk, omdat sommige natuurgebieden in meer dan één provincie liggen.

Respect uitgesproken

Staghouwer geeft aan dat de sfeer tijdens het gesprek dinsdag goed was, maar dat de partijen niet dichter bij elkaars standpunten zijn gekomen.

'Ik heb hetzelfde standpunt verteld als gisteren. Wel heb ik mijn respect uitgesproken voor de agrarische organisaties en het werk dat zij verrichten.'

Gefrustreerd

Den Hertog is niet tevreden over de wijze waarop de stikstofregels tot stand zijn gekomen en de betrokkenheid van LTO bij dat proces.

'We zijn teleurgesteld en zwaar gefrustreerd over dat proces. Het verdient niet de schoonheidsprijs. Ik constateer dat verder praten zinloos is, maar constateer ook dat de provincie niet verder wil gaan dan de Rijksregels. Dat rijmen wij niet met elkaar.'

Nieuw overleg provincies

Eind deze week zitten LTO en Staghouwer opnieuw met elkaar om tafel. Dan zullen de laatste ontwikkelingen worden besproken en mogelijke uitkomsten uit het Interprovinciaal Overleg, dat woensdag plaatsvindt.

Staghouwer is daar niet bij; hij moet zich melden bij het spoeddebat in Provinciale Staten over de stikstofregels.

Lees ook:

- Coalitie: Alle provincies moeten kiezen voor minder strenge stikstofregels

- Groningen trekt stikstofregels niet in