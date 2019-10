Morgen spoeddebat in Provinciale Staten over stikstofregels en boerenprotest

Er volgt woensdag een spoeddebat in Provinciale Staten over de aanpak van de stikstofproblematiek. Aanleiding voor het debat is het feit dat de drie noordelijke provincies verschillend reageren op de boerenprotesten.

Zo hebben Friesland en Drenthe de stikstofregels van tafel gehaald, wat leidde tot gejuich bij de boeren.

'Gezamenlijk optrekken'

Volgens de indieners van het spoeddebat - Groninger Belang, Partij voor het Noorden, Forum voor Democratie, PVV en 50 Plus - zou de provincie Groningen niet zelf moeten vasthouden aan de regels, maar ook kijken wat de buurprovincies doen.

'We hebben verschillende vragen. Is dit een taak voor Gedeputeerde Staten of een taak voor Provinciale Staten?', zegt fractieleider Bram Schmaal (Groninger Belang). 'Wij vinden daarnaast dat we in Noord-Nederland gezamenlijk moeten optrekken. Samen staan we sterk, is een spreekwoord.'

Stikstofregels

Het spoeddebat begint woensdag om 13.00 uur in het provinciehuis in Groningen. Daarvoor worden de Statenleden bijgepraat over de stikstofregels. Schmaal durft niet te zeggen hoe het debat uitpakt. 'Geen idee wat te verwachten. We kijken wat dit debat morgen oplevert.'

