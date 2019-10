Rechtbank: 'Vrouw die partner in buik stak al voldoende gestraft'

Een 24-jarige Groningse die haar partner met een mes in zijn buik stak, is door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 446 dagen wegens poging tot doodslag.

De vrouw was tijdens haar daad onder invloed van paddo's en lsd.

Een jaar cel is voorwaardelijk aan de vrouw opgelegd. Tegen de vrouw was twee weken geleden acht maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk, geëist.

Poging tot doodslag op partner

De vrouw zou nog ruim een maand de cel in moeten. Maar omdat ze moet leven met de wetenschap dat ze haar partner heeft geprobeerd te doden, week de rechtbank daar vanaf.

'Negatieve trip'

Toen de vrouw haar partner met een vleesmes in zijn buik stak en daarbij zijn lever raakte, was ze onder invloed van een grote hoeveelheid drugs. Volgens een deskundige beleefde de vrouw een 'negatieve trip'. De vrouw raakte in een psychose. Met waanideeën rende ze met een groot vleesmes uit de keuken in haar blootje de straat op.

Levensgevaarlijk gewond

Haar partner rende haar achterna en wilde haar het mes afhandig maken, maar werd door de vrouw in zijn buik gestoken. Buren en andere getuigen zagen het voor hun ogen gebeuren. De man overleefde de aanval. Ook is het stel nog steeds bij elkaar.

Agressief door drugs

De agressie bij de vrouw lijkt volgens deskundigen te zijn 'aangestuurd' door de drugs. Ook had ze zich niet verdiept in de uitwerking van paddo's in combinatie met lsd. Ook had ze de drugs nog nooit in combinatie gebruikt en deed dit zonder na te denken over de mogelijke risico's.

Behandeling nodig

De vrouw was op het moment van de messteek verminderd toerekenbaar, maar dat zet volgens de rechtbank 'geen streep door haar schuld'. De vrouw moet zich onder behandeling stellen van verslavingszorg, omdat er een risico op een terugval bestaat.

Naast de straf is haar een drugsverbod opgelegd. Ook moet ze verplicht meewerken aan bloed- en urinecontroles. Doet ze dat niet, dan wacht haar alsnog een jaar cel.