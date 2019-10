Lopend Vuur: Bevrijdingsdag moet een vrije dag worden in Nederland

De partijen willen ook per motie afdwingen dat het kabinet actief moeite gaat doen om deze wens uit te laten komen. Ook moet de Kamer uiterlijk eind april 2020 te horen krijgen of deze moeite zich uitbetaalt in een vrije 5 mei voor meer Nederlanders.

'Vrijheid is wat ons bindt', licht Kamerlid Bas van 't Wout (VVD) het politieke initiatief toe. 'Het is de voorwaarde voor het leven dat wij vandaag de dag leiden. Waardoor we kunnen kiezen hóe we ons leven willen leiden. En daar mogen we best bij stil staan', aldus de liberaal.

Kamerlid Joost Sneller (D66) zegt in het AD: 'Wat ons betreft moeten zo veel mogelijk mensen die dag van hun vrijheid kunnen genieten. Letterlijk én figuurlijk.'

In de Tweede Kamer lijkt een meerderheid te zijn voor het voorstel. Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.

Bevrijdingsdag is een nationale feestdag, maar daardoor niet per se een vrije dag. Daarvoor moeten werknemers en werkgevers zelf een regeling treffen.

Hoe denk jij hierover?

