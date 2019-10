'De Paddepoelsterbrug komt terug; desnoods bouwen we 'm zelf'

'Ik ben de brug die verbindt. Ik hoop dat u mij ziet staan. Waar een wil is, is een brug.'

Dit zijn de laatste woorden van de toespraak van Baudien Bauman die woensdagmorgen een pamflet over de Paddepoelsterbrug aanbood aan wethouder Philip Broeksma en gedeputeerde Fleur Gräper van Groningen.

'Desnoods bouwen we 'm zelf'

Bauman droeg een jurk in de vorm van een brug. 'Als de overheid niet naar de brug komt, komt de brug wel naar de overheid', grapt ze. 'Maar', gaat ze serieus verder, 'die brug komt terug. Desnoods bouwen we 'm zelf, maar we willen het eerst proberen met overleg en samenwerking.'

Geldkwestie

De Paddepoelsterbrug is vorig jaar september aangevaren door een binnenvaartschip en sindsdien is er 'geen verbinding meer tussen Stad en platteland'.

Volgens Bauman duurt het allemaal veel te lang. 'Het terugplaatsen van de brug was de snelste optie. Ik denk dat het gewoon een geldkwestie is', concludeert ze.



Het mag nu wel een keer Philip Broeksma - wethouder

'Steun in de rug'

Wethouder Broeksma zegt het pamflet te zien als 'een steun in de rug voor de gesprekken die de gemeente voert met Rijkswaterstaat'. 'Het is bijna een jaar geleden', zegt hij. 'Het mag nu wel een keer.'

Broeksma zegt dat het afgelopen jaar is gesproken over een pontje en een tijdelijke brug. 'Ik maan u om zo snel mogelijk met die verbinding aan de slag te gaan', wendt de wethouder zich tot Rijkswaterstaat. 'Wij wachten op tekeningen van de tijdelijke brug, in afwachting van de definitieve brug die pas over een paar jaar klaar zal zijn.'

Informatieavond

Rijkswaterstaat laat weten dat ze zich 'realiseert dat het plotseling wegvallen van een verbinding overlast veroorzaakt voor de gebruikers'. Ze onderschrijft de wens van een snelle tijdelijke en structurele oplossing. 'We doen er alles aan om die verbinding tot stand te brengen, maar daarvoor is wel constructieve samenwerking met de gemeente nodig. Daarom is er binnenkort een overleg met de gemeenten Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier en de provincie Groningen over de planning van de tijdelijke en de definitieve oplossing.'

Rijkswaterstaatzal met deze partijen volgende maand ook een informatieavond houden voor omwonenden. De precieze datum is nog niet bekend.

