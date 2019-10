Oppositie in Staten boos over uitblijven beroep gasbesluit

De voltallige oppositie in Provinciale Staten is ontstemd over het standpunt van de provincie en de gemeenten in het bevingsgebied om niet in beroep te gaan tegen het gasbesluit van minister Eric Wiebes (VVD).

Forum voor Democratie, SP, Groninger Belang, Partij voor het Noorden, 50 Plus en Partij voor de Dieren hadden graag gezien dat er juist wel beroep werd aangetekend tegen het gasbesluit.

De afgelopen jaren gingen provincie, gemeenten, waterschappen en de Veiligheidsregio namelijk steevast in beroep tegen een gasbesluit van de minister. De Raad van State vernietigde na die beroepsprocedures meermaals de verschillende gasbesluiten van Wiebes.

'Geen juridische grond'

Het provinciebestuur en de gemeente willen dit nu niet, omdat er te weinig juridische grond zou zijn voor een beroep. 'Er is geen juridische grond om in beroep te gaan', zegt gedeputeerde Tjeerd van Dekken. 'De afweging is om nu een krachtige brief op te stellen: hoe meer inhoud, hoe meer volume en hoe krachtiger de brief is.'

'Een zwaktebod', noemt Statenlid Robert Pestman (Forum voor Democratie) het voornemen van de provincie. 'Een onbegrijpelijk besluit', vindt Jan Hein Mastenbroek (SP). 'De reden is ook raar. Zij zeggen: de gaswinning is al naar beneden, maar wij hebben vastgesteld dat dat door eerdere uitspraken van de rechter is gedaan. Inhoudelijk is er nog steeds veel mis met dit gasbesluit. Dit is een verkeerd signaal voor Groningen.'

Akkoordje?

Dat het bij een brief blijft, stuit de voltallige oppositie tegen de borst. Groninger Belang en de Partij voor het Noorden spreken hun onderbuikgevoel uit. Zij denken dat minister Eric Wiebes van Economische Zaken het met de regio op een akkoordje heeft gegooid.

'Onze fractie krijgt het gevoel dat er een deel is gesloten met het kabinet', stelt Van der Laan (Partij voor het Noorden). Hans Haze (Groninger Belang): 'Ook mij bekruipt mij het gevoel dat het inderdaad lijkt, dat als wij geen beroep aantekenen, dat we vervolgens in gesprek mogen over het versterkingsprogramma.'

Zorgen

Volgens gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) is dit niet waar. 'Ik neem pertinent afstand van de opmerking dat er een deal is gesloten', zegt hij. 'We hebben ongelooflijk veel zorgen over de schadeafhandeling en versterking. Die zorg neem ik elke dag op mijn rug en ik zal naar Den Haag blijven gaan om het kabinet aan hun jas te trekken.'

De coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA en D66 nemen genoegen met de mededeling dat de provincie geen beroep aantekent, maar wel een 'stevige brief' wil versturen richting minister Wiebes.

'Er ligt een besluit dat de gaswinning onder de 12 miljard kuub uitkomt', zegt GroenLinks-voorman Hendri Meendering. 'We kunnen nog in beroep gaan, maar je kunt je afvragen wat je dan bereikt. Wat ons betreft is het veel verstandiger om in gesprek te gaan met de minister over de versterkingsoperatie. Een beroepsschrift kan alleen maar vertragend werken.'

'Verslapping'

Van der Laan kan niets met die houding. 'Dit is verslapping', stelt hij. 'In Den Haag denken ze nu: 'Nou, in Groningen zijn ze er het wel mee eens hoe het nu gaat, want ze gaan niet meer naar de Raad van State.'

Het laatste woord over het uitblijven van de brief is overigens nog niet gesproken, de partijen willen dit besluit op 30 oktober bespreken in een vergadering van Provinciale Staten.

