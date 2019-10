Voedselbank Het Hogeland vraagt hulp van supermarktklanten

Het is vandaag (woensdag) Wereldvoedseldag en daarom wordt er aandacht gevraagd voor voedselzekerheid in de wereld. Reden voor Voedselbank Het Hogeland om een actie in twintig supermarkten in de gemeente Het Hogeland te organiseren.

Voorheen werd mensen altijd gevraagd om boodschappen te doen voor de voedselbank, maar nu kunnen de mensen een waardebon kopen. Er kan door klanten gekozen worden voor een waardebon van €2,50, €5,00 of €10,00.

Dit is de eerste keer dat de actie op deze manier gehouden wordt.

'Voorheen vroegen we mensen om aan de hand van een lijstje zelf boodschappen te doen voor de voedselbank. Maar dat kostte de klant te veel tijd. Dit systeem is handiger omdat de mensen nu makkelijker bij de kassa een bon kunnen kopen', vertelt Bouwina Honingh van voedselbank Het Hogeland.

Te weinig vrijwilligers

'Deze wijze van inzamelen is ook beter omdat we te weinig vrijwilligers hebben om bij alle winkels te staan en klanten te vragen naast hun eigen boodschappen, ook 1 of meer producten te doneren aan de voedselbank', vertelt Honingh.

Volgens haar is de actie nog steeds nodig omdat er regelmatig een tekort aan producten is. Vooral als het gaat om houdbare producten zoals koffie en wasmiddelen.

Ook zien ze weer een kleine toename in het aantal cliënten. Dat aantal bleef de laatste jaren stabiel. 'We hebben er nu ongeveer 180. Die komen twee keer in de maand een pakket ophalen. Mensen hebben dat gewoon echt nog nodig', vertelt Honingh.

Win-winsituatie

Aan het einde van de week wordt door de winkels bekeken hoeveel bonnen er verkocht zijn. Van dat bedrag kan de voedselbank dan producten inkopen waar een tekort aan is. De bonnen worden besteed in de winkel waar ze ook gekocht zijn.

'Dat is inderdaad een mooi voordeel. Ideaal voor ons en voor hun, een win-winsituatie. Het is een goede actie en zo doen we met ons allen iets voor de minder bedeelden in de samenleving', vertelt supermarkt eigenaar Bert Gijzen uit Winsum. Hij besloot met zijn winkel mee te doen aan de actie.

