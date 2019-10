Burgemeester: 'Bestuurder trekker Vismarkt, wees een kerel en meld je'

De burgemeester vindt dat de boerendemonstratie verder 'over het algemeen voortreffelijk is verlopen'.

Net als bij het spoeddebat over de krakers in een pand aan de Akerkstraat, dat twee weken geleden plaatsvond, deed Schuiling een oproep.

'Wees een kerel en meld je'

Die was deze keer gericht aan de bestuurder van een trekker die een hek aan de Vismarkt omverreed. 'Wees een kerel, en meld je', riep de burgemeester diegene op.

Spoeddebat

Schuiling deed de oproep tijdens het spoeddebat dat werd aangevraagd door GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren.

GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren wilden vooral weten wat er achter de schermen is afgesproken met de boeren, en waarom er op bepaalde momenten niet werd ingegrepen.



We waren er wel op voorbereid dat de trekker de deur daadwerkelijk zou rammen Koen Schuiling - burgemeester Groningen

Olie op het vuur

Dat deed Schuiling naar eigen zeggen niet om geen olie op het vuur te gooien, maar ook om de veiligheid van politieagenten en hulpdiensten te garanderen.

'Toen de deuren van het provinciehuis ingereden dreigden te worden, hebben we ervoor gekozen om geen agenten tussen die deuren en de trekker die er stond te zetten. Dat levert voor hen immers gevaar op. We waren er wel op voorbereid dat de trekker de deur daadwerkelijk zou rammen: dat heeft u kunnen zien doordat er agenten klaarstonden in het provinciehuis, om de boeren tegen te houden.'

Vergelijking met Den Haag

Schuiling vergeleek de stad waarvan hij inmiddels ruim twee weken burgemeester is, zonder Groningen bij naam te noemen, met Den Haag.

'Demonstranten, waar ze ook voor demonstreren, zijn geen mensen van de buitencategorie: ze zijn onze neven en nichten. We zijn een stad van gastvrijheid. Wij gaan geen hekken plaatsen of het leger oproepen bij een demonstratie, en we laten ook geen politiehelikopter boven de stad vliegen.'

'Wie wil er zo de politiek nog in?'

D66-raadslid Wieke Paulusma vroeg zich tijdens het debat af wie de politiek nog in wil na de ongeregeldheden van afgelopen maandag.

'Je zin halen met geweld mag nooit normaal worden. Er was sprake van intimidatie en bedreiging van ambtenaren en bestuurders, onder andere met de strop die getoond werd bij het provinciehuis.'

'Raddraaiers helaas altijd en overal'

PvdA-fractievoorzitter Julian Bushoff liet weten liever geen debat te hebben gevoerd.

'We moeten niet de traditie krijgen dat we na iedere demonstratie een debat gaan organiseren. We zouden het debat juist moeten aangaan over de reden waarom mensen gaan demonstreren: in dit geval de stikstofregels voor boeren.'



Ik snap het spoedeisende karakter van dit debat totaal niet Ietje Jacobs - VVD

'Er heeft een aantal incidenten plaatsgevonden afgelopen maandag. Maar voor het overgrote deel vond de demonstratie op een juiste manier plaats. We moeten ons afvragen of we de raddraaiers, die er altijd en overal zijn, met een spoeddebat een podium moeten geven.'

Waarom een debat?

Verschillende partijen vroegen zich af waarom er eigenlijk werd gedebatteerd. 'Er staat geen nieuw protest op de planning', zegt VVD'er Ietje Jacobs, 'dus ik snap het spoedeisende karakter van dit debat totaal niet.'

Lees ook:

- Deel Groninger gemeenteraad eist debat over boerenprotest

- Lees hier het liveverslag van het boerenprotest terug