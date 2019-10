Indieners spoeddebat in provincieparlement krijgen nul op rekest

Groningen blijft in de pas van de landelijke overheid als het om de stikstofregels gaat. Dat is de uitkomst van het spoeddebat dat gehouden is in Provinciale Staten.

De oppositiepartijen Groninger Belang, Forum voor Democratie, Partij voor het Noorden, PVV en 50 Plus wilden dat de provincie Groningen de afgekondigde beleidsregels zou intrekken en samen met partijen als LTO Noord om tafel zou gaan voor nieuwe beleidsregels voor de boeren.

Maar dat is niet gelukt, want het voorstel dat dit moest bereiken werd verworpen.

Doorn in het oog

Vooral de huidige regelgeving voor het extern salderen van stikstofemissies is de boeren een doorn in het oog. Het is een technische discussie over feitelijk gerealiseerde capaciteit of feitelijk benutte capaciteit.

De provincie Groningen gaat uit van feitelijk benutte capaciteit, wat inhoudt dat wanneer een boer ruimte heeft voor 100 koeien, maar hij heeft maar 50 koeien, hij de emissierechten voor stikstofuitstoot voor 50 koeien kan verkopen in plaats van voor 100 koeien. Dat is boerenorganisatie LTO Noord een doorn in het oog.

Handel in emissierechten

Statenlid Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden concludeert dat er hierdoor een handel in emissierechten kan ontstaan.

'Het is goed mogelijk dat een grote partij als Schiphol 100 Groningse landbouwbedrijven koopt, om meer emissierechten voor het uitstoten van stikstof te verwerven. Bedrijven kunnen om te voldoen aan de stikstofregels straks rechten van elkaar overnemen en dat kan ervoor zorgen dat de Groninger landbouw helemaal stil komt te liggen. Dat kan ook de leefbaarheid op het platteland aantasten. Ik heb nog niet gehoord dat dit in de praktijk niet zou kunnen.'

Terug naar de tekentafel

De partij pleit er dan ook voor om de provincie terug naar de tekentafel te laten gaan. Maar Staghouwer is dat niet van plan, hij wil de huidige regels handhaven om zo vergunningen te kunnen blijven verstrekken.

Wel komt hij toe aan een opdracht van de VVD. Die wil dat Staghouwer voortaan beter gaat communiceren met de boeren over de stikstofregels. Ook heeft Staghouwer toegezegd met het kabinet en de andere provincies te gaan onderhandelen over de ruimte op het gebied van het extern salderen.

