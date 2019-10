Wiebes: 'Stikstofaanpak mag versterking niet vertragen'

De stikstofaanpak mag er volgens minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken niet toe leiden dat de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied vertraging oploopt. 'Want dit is een veiligheidskwestie', zegt de minister.

Wiebes had woensdag een werkbezoek in Loppersum. Hij sprak onder meer met mensen van wie het huis wordt versterkt en met lokale bestuurders.

In de knel

De stikstofproblematiek in Nederland zorgt er voor dat ook bouwprojecten in de knel kunnen komen. Als de provincie Groningen geen beleidsregels had opgesteld voor de aanpak van de problemen, dan mogen er geen vergunningen worden afgegeven.

Wiebes deelt de zorgen die de provincie heeft. 'Ik heb permanent zorgen over deze stikstofaanpak', zegt hij. 'We hebben daar echt een probleem, dat we zo snel mogelijk echt moeten oplossen. Want anders valt het land stil.'

Sloop en nieuwbouw

Dat had ook voor de versterkingsoperatie kunnen gelden, omdat er bij huizen regelmatig sprake is van sloop en nieuwbouw.

'Ik heb net nog met de wethouder gesproken over dat het niet zomaar kan zijn dat deze operatie daardoor vertraging oploopt', zegt Wiebes. 'Het is een veiligheidskwestie en zaken van veiligheid verdienen zeer bijzondere aandacht.'

Sterkte en wijsheid

De minister zegt dat hij met oog op de de versterking niet speciaal het provinciebestuur heeft geadviseerd. Maar hij spreekt er wel met de commissaris van de Koning over.

'Het is mijn collega minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit die deze aanpak coördineert', zegt hij. 'Dus ik ga niet eigenhandig de provincies bellen. Maar ik geef wel toe dat ik de commissaris van de Koning in Groningen regelmatig aan de lijn heb, en ik heb hem alle sterkte en wijsheid toegewenst in deze hele moeilijke kwestie.'

