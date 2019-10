Veendam wil ambtelijke samenwerking met Pekela stopzetten

Dat is een voorgenomen besluit van de gemeente Veendam dat dinsdagmiddag is voorgelegd aan de gemeente Pekela.

Langer strijd

Er is al langer gedoe over de samenwerking in De Kompanjie. De gemeente Pekela ziet verbeterpunten, maar is verder tevreden. Veendam heeft zich al meerdere keren negatief uitgelaten over de samenwerking.

Veendammer burgemeester Sipke Swierstra: 'De voordelen van een samenwerking, zijn er onvoldoende uitgekomen. De aansturing van de organisatie is niet eenduidig. Er zijn eigenlijk twee kapiteins op één schip. De beslissingen leiden tot een verdeelde uitvoering. Dat is niet wenselijk.'

'Wij kijken op andere manieren naar De Kompanjie. Het is gewoon nooit helemaal uit de verf gekomen. Je ziet overal in het land dat dit soort organisaties tot aansturingsproblemen leiden.'

Geen herindeling

Pekela heeft eerder al aangeven dat het niet wil herindelen met alleen Veendam. Pekela wil Stadskanaal erbij, maar dat ziet Veendam weer niet zitten. En dus blijft er blijkbaar maar één optie over voor Veendam: zelfstandig blijven als gemeente en de ambtelijke banden met Pekela doorsnijden.

Bij de Kompanjie werken ongeveer 320 mensen. Zij zijn vanmorgen via hun interne communicatiesysteem op de hoogte gebracht van het nieuws.

Onderzoek

Veendam heeft onderzoek laten doen naar De Kompanjie. Daar zijn vier varianten uitgekomen. De opties stuk voor stuk: herindelen met Pekela, maar dat ziet Pekela niet zitten. Optie twee is het verbeteren van De Kompanjie, maar daarvoor zijn de visies volgens Swierstra te verschillend.

Dan blijven twee opties over. Volledige zelfstandigheid en onmiddellijk alle banden met Pekela doorsnijden of zelfstandig verder en nog wel diensten aan elkaar verlenen. Voor die laatste optie is gekozen. Dat zou er in de praktijk op neerkomen dat Pekela diensten kan inkopen of inhuren bij Veendam.

Hoe dat precies in zijn werk gaat moet nog worden uitgezocht.

De hoeveelheid werk zal hetzelfde zijn, maar het zal anders verdeeld worden Sipke Swierstra - burgemeester Veendam

Swierstra verwacht niet dat er banen verloren gaan. 'Er komt een periode aan waarin medewerkers zich moeten oriënteren op de vraag: is de stoel waar ik op zit straks nog steeds dezelfde stoel? De hoeveelheid werk zal hetzelfde zijn, maar het zal anders verdeeld worden. Het werk neemt eerder toe dan af.'

De Kompanjie wordt, zoals het nu lijkt, per 1 januari 2021 opgeheven. Veendam wil vanaf dan weer een eigen organisatie hebben.

Lees ook:

- Kuin: 'Voor zomer duidelijkheid over toekomst Pekela'

- Veendam: hom of kuit voor Pekela in De Kompanjie

- Politiek Pekela hekelt 'arrogant Veendam': 'Dit pikken wij niet!'