Boeren bieden ontbijt aan in Den Haag: 'Ik ben blij dat we straks weer Groninger lucht inademen'

'Ik ben wel een beetje brak', zegt melkveehouder Roel Heemstra uit Niekerk. 'Ik ben blij dat we straks weer de Groninger lucht inademen.'

Ontbijt

De boeren bieden donderdagochtend bij de Hofvijver een ontbijt aan de inwoners van Den Haag aan 'om het ongemak dat de demonstraties ongetwijfeld hebben opgeleverd, enigszins te verzachten'.

'Dat ontbijt wordt gewoon gezellig', denkt Heemstra. 'Wij hebben in ieder geval wel trek', lacht hij. 'We bieden het aan, maar we zitten er zelf natuurlijk ook bij te snoepen.'

Er zijn ongeveer twintig kraampjes met eieren, worst, kaas, sinaasappelsap, brood en zelfs shoarma. Sommige Hagenaars steken een worst en een fles sap in hun tas, anderen halen een hele doos etenswaren en regelen zo alvast de bedrijfslunch. Ook de koffie vindt gretig aftrek.

Tour de Boer

Na het ontbijt willen de boeren een 'Tour de Boer' houden langs diverse ministeries. Volgens protestleider Sieta van Keimpema van de Farmers Defence Force mogen de boeren dat echter niet doen met de tractor. 'Dat is echt jammer, want we wilden daarna met elkaar gelijk de stad uit rijden. Nu moet iedereen afzonderlijk met zijn trekker de stad uit en dan is de kans dat het een puinhoop wordt juist groter.' De politie overlegt nu met de boeren wat er mogelijk is.

In de stad zijn opnieuw veel agenten aanwezig met politieauto's en ME-busjes. Ook worden weer legertrucks ingezet. De boeren zijn daar niet blij mee. 'De inzet is heel groot en provocerend', aldus Van Keimpema.

