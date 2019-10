Top Dutch 'supertrots' vierde geworden World Solar Challenge

Het team van Top Dutch Solar Racing is de World Solar Challenge als vierde geëindigd. De Groningers zijn daarmee het beste Nederlandse team in de Australische race voor wagens op zonne-energie.

Dat het Groningse team als beste Nederlandse team eindigt komt onder andere omdat het team dat woensdag nog aan de leiding lag, NunaX van de TU Delft, op donderdag in brand is gevlogen. 'Je gunt dat niemand, het is echt verschrikkelijk. Gelukkig is iedereen veilig', laat Eline Hestra van Top Dutch Solar Racing weten.

'Superblij en supertrots'

Toch is het Groningse team heel blij, volgens Hestra. 'Het is echt ongelooflijk! We hebben hier twee en half jaar naartoe gewerkt. We zijn superblij en supertrots.'

Hestra is vooral trots op het hele team. 'Mensen hebben werkweken gemaakt van zestig uur. Iedereen zet zich voor honderd procent in. We vullen elkaar goed aan, omdat we een mooi divers team zijn.'

De toekomst

Hoe het nu verder gaat met het Top Dutch Solar Racing-team weet Hestra ook niet. 'We gaan eerst even dit resultaat vieren. Dan gaan we opruimen en zorgen dat alles heelhuids in Nederland komt. Later zien we wel wat de toekomst gaat brengen.'

De bedoeling is dat Groningen de auto van Top Dutch Solar Racing te zien krijgt, om het resultaat met iedereen te delen. 'Hoe we dat doen moeten we nog even zien.'

Belgische winnaar

Top Dutch Solar Racing bestaat uit 26 studenten van de Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, Noorderpoort en Friesland College, en deed voor het eerst mee aan de World Solar Challenge.

De Bridgestone World Solar Challenge is een race voor zonnewagens van Darwin in het noorden tot Adelaide in het zuiden van Australië over een afstand van 3.021 kilometer.

De winnaars van de tweejaarlijkse race zijn dit jaar het Belgische Agoria Solar Team van de KU Leuven. Tweede werd Tokai University Solar Car Team uit Japan. De top drie wordt gecomplementeerd door het Amerikaanse University of Michigan Solar Car Team.

Lees ook:

- Zonne-auto Top Dutch beleeft 'zware dag' in Australische hitte

- Technische tegenslag voor Top Dutch in Solar Challenge