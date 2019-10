'Zij hebben trekkers, wij hebben krijtjes'

'We zijn stikjaloers op de aandacht die zij krijgen'. Dat zegt verpleegkundige Annemrie Buikema over de boerenprotesten.

Ziekenhuismedewerkers voeren al maanden zonder succes actie voor meer loon en lagere werkdruk. Op 20 november volgt daarom een landelijke actiedag, waarop tientallen ziekenhuizen zondagsdiensten draaien. Leraren hebben twee weken eerder de zoveelste landelijke staking met hetzelfde doel.

Krijgen zij dezelfde aandacht als de boeren die met hun trekkers protesteren tegen het stikstofbeleid?

Zondagsdiensten

Verpleegkundige Buikema. 'Het lijkt net alsof het mensen ontgaat dat duizenden verpleegkundigen actievoeren voor een betere cao.'

Ziekenhuis na ziekenhuis draaide de afgelopen maanden zondagsdiensten. Zowel Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda als het Martini Ziekenhuis in Groningen deden mee. 'Je ziet het nauwelijks terug. Terwijl we zo hard ons best doen om onze stem te laten horen.'

En de leraren?

In het onderwijs was staken lange tijd taboe. Inmiddels zijn er al meerdere regionale en landelijke stakingen geweest. De volgende staat alweer gepland, omdat het kabinet volgens de leraren niet voldoende over de brug komt. Toch kijkt Hayo Bohlken van de Algemene Onderwijsbond niet met afgunst naar de boeren.

'Het gaat in het onderwijs niet snel, maar we hebben wel dingen bereikt. Bij de boeren lijkt het snel te gaan, maar de publieke opinie keert zich nu tegen de boeren. Je verliest de goodwill die je hebt, zeker gezien wat er in Groningen is gebeurd. Ik zie het veel te agressief worden.'

Trekkers versus krijtjes

De boeren gebruiken trekkers om hun eisen kracht bij te zetten. Maandag trokken honderden Groningse boeren met hun materieel de binnenstad van Groningen in. Met een trekker forceerden ze de voordeur van het provinciehuis; een ander reed dwars door een afzetting op de Vismarkt.

Bij de landelijke actie woensdag in Den Haag negeerden boeren de afsluiting van de A12 en een verbod om op het Malieveld te parkeren, weerhield hen niet.

Hayo Bohlken van de onderwijsbond: 'Zij hebben trekkers, wij hebben krijtjes. Dat is nogal een groot verschil. Het heeft heel veel impact, ook als je kijkt hoe massaal het is.'

De manier van boerenactie voeren past hem al met al niet. Volgens Bohlken gebruiken de boeren niet alleen hun trekkers verkeerd, maar deugt het ook niet dat zij de stikstof-meetmethoden van het RIVM in twijfel trekken.

'Het is populisme; zeggen dat de wetenschap niet deugt. Ik zou als vakbond die kant niet op willen. Het moet op basis van argumenten.'

Ziekenhuizen nooit op slot

De ziekenhuizen helemaal sluiten en naar Den Haag reizen, dat zouden verpleegkundigen volgens Buikema nooit doen. 'Wij hebben die mogelijkheden niet. Boeren kunnen een vervanger regelen voor een dag, leraren kunnen scholen sluiten. In de zorg kan dat niet. Wij hebben tijdens de zondagsdiensten nog heel veel mensen wel geholpen. Want patiënten blijven er altijd en verpleegkundigen voelen die verantwoordelijkheid ook.'

Maar dat betekent niet dat het belang van hun acties kleiner is, zegt ze. Het moet aantrekkelijker worden om in de zorg te werken. 'De patiënt wordt ook de dupe als er niks gaat veranderen.'