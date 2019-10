TCMG schakelt extra schade-opnemers in om toename meldingen aan te kunnen

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) schakelt extra schade-opnemers in. Dat is nodig om de structureel hogere instroom van nieuwe schademeldingen snel genoeg af te kunnen handelen.

De schade-opnemers gaan volgens de TCMG onder verantwoordelijkheid van deskundigen de schade vastleggen en ook meteen een eerste berekening van de schade maken.

Met deze manier van werken wil de Tijdelijke Commissie haar deskundigen efficiënter inzetten. 'Als ze niet zelf naar een gebouw toe hoeven voor de opname, kunnen ze meer adviesrapporten opleveren', zegt een woordvoerder.

Twintig extra schade-opnemers

De TCMG houdt er rekening mee dat het hogere aantal schademeldingen blijvend is. 'Waardoor dat komt en wat je in de toekomst kunt verwachten, laten we nog onderzoeken. Maar we moeten nu de capaciteit verdubbelen', zegt voorzitter Bas Kortmann van de TCMG.

Er wordt gestart met twintig extra schade-opnemers. Die worden vooralsnog weggehaald bij de nulmetingen, maar de TCMG gaat volgens een woordvoerder ook extra werven.

'Het zijn nog geen grote aantallen, want we willen eerst kijken of het goed gaat', zegt een woordvoerder. 'Als het werkt, willen we de aantallen minimaal verviervoudigen.'

