Groningen bezuinigt: belastingen omhoog, verbouwing stadhuis mogelijk uitgesteld

In totaal staat voor 2020 een bezuiniging van bijna dertig miljoen euro gepland. In 2021 en 2022 moet de gemeente ruim veertig miljoen bezuinigen en in 2023 nog eens 27,5 miljoen.

On(t)roerende zaakbelasting

De gemeente verhoogt de onroerendezaakbelasting - in officiële stukken per ongeluk 'ontroerende zaakbelasting' genoemd - met acht procent voor woningen.

'Dat is hetzelfde percentage als waarmee de waarde van de woningen is gestegen in 2018', stelt wethouder Paul de Rook (D66). De rioolheffing gaat komend jaar juist naar beneden.

Coalitieakkoord ontzien

De gemeente kiest ervoor de ambities uit het coalitieakkoord zoveel mogelijk overeind te houden.

Zo blijft het plan voor de basisbaan bestaan. De basisbaan is een manier om mensen die in de bijstand zitten aan het werk te krijgen. 'De verwachting is dat de eerste basisbaan vanaf 1 januari 2020 een feit is.' In totaal moeten er tussen 2019 en 2022 vijfhonderd inwoners extra aan het werk zijn. Eén basisbaan kost de gemeente naar schatting 28.000 euro per jaar.

Meer betaald parkeren

Om extra inkomsten te genereren wil het college het betaald parkeren uitbreiden naar grotere delen van de stad. Ook wil het gemeentebestuur meer landelijke en Europese subsidies binnenhalen.

Meevaller

Een meevaller voor de gemeente is het kleinere aantal bomen dat gekapt moet worden wegens de essentaksterfte. In eerste instantie leek het te gaan om 945 zwaar aangetaste bomen, maar uit nieuw onderzoek blijkt dat er slechts 396 bomen gekapt moeten worden.

Verbouwing stadhuis nog vraagteken

Op welke manier de verbouwing van het stadhuis gaat plaatsvinden blijft in de nieuwe begroting onduidelijk. De gemeente werkt verschillende varianten van de verbouwing uit: één van die varianten kost ruim 15,5 miljoen euro.

Maar uitstel van de verbouwing is voor het college van burgemeester en wethouders ook een optie. 'In het licht van de totale begrotingsdiscussie werken we een variant uit, waarbij de verbouwing van het stadhuis wordt uitgesteld.'

Jeugdzorg en Wmo

Zoals vrijwel alle gemeenten in Groningen wijst wethouder De Rook naar Den Haag als oorzaak voor de tekorten. 'Er is meer geld vanuit het Rijk nodig om de tekorten op jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op te vangen'.

Minder dienstauto's

Ook burgemeester en wethouders ontkomen niet aan de gevolgen van de bezuinigingsrondes. De gemeente wil een besparing realiseren door het 'interne serviceniveau' te verlagen, maar ook door het bestuur minder gebruik te laten maken van taxi's en dienstauto's.

Zwembaden blijven gespaard

De gemeente geeft aan geen zwembaden en bibliotheken te willen afstoten. Ook wil wethouder De Rook niet tornen aan het armoedebeleid, een speerpunt van het college bestaande uit GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie. 'Maar het vet is nu wel van de botten', is te lezen.

'Verdere besparingen kunnen ingrijpend zijn en zullen de zwembaden, bibliotheken en armoedebeleid raken. Het einde van onze andere mogelijkheden is in zicht.'

