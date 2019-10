Duurzaamheid staat centraal in nieuwe Bosatlas

De Groningse uitgever Noordhoff brengt steeds meer thema-Bosatlassen uit. Na atlassen over de Wadden en het Nederlandse voetbal, is donderdag de Bosatlas van de Duurzaamheid verschenen.

Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), kreeg donderdagmiddag het eerste exemplaar uitgereikt door de Nederlandse klimaatgezant Marcel Beukeboom.

Klimaatverandering

De Bosatlas van de Duurzaamheid behandelt aan de hand van kaarten, infographics en foto's belangrijke zaken als de verandering van het klimaat, het opraken van grondstoffen, het verlies aan biodiversiteit en het tekort aan zoet water in grote delen van de wereld.

Ook komen onderwerpen als wateroverlast, natuurherstel, kringlooplandbouw, woningisolatie, waterstof en stikstof aan de orde.



Een paar leuke weetjes uit de atlas:

- Klimaatverandering gaat in Nederland twee keer zo snel als in de rest van de wereld: de gemiddelde temperatuur steeg hier bijna 2°C, in de rest van de wereld 1°C.

- Gemiddeld stoot iedere Nederlander dagelijks 30 kilo broeikasgas uit, vooral door verwarming, voedsel, vervoer en elektrische apparaten.

- Bij elkaar opgeteld gooit iedere Nederlander per jaar 41 kilo eten en 57 liter drinken weg.

- Jaarlijks produceert iedere Nederlander 500 kilo afval, waarvan de helft gescheiden wordt verwerkt.

- Gemiddeld gebruikt een Nederlander 4100 liter water per dag.

- Ongeveer 16% van Nederland bestaat uit natuur.

- In 100 afgedankte smartphones zit genoeg goud voor één nieuwe trouwring.

Atlassen

Noordhoff is sinds 1877 uitgever van De Grote Bosatlas, waarvan inmiddels 55 edities zijn verschenen. Over de Bosatlas, die wordt gezien als een standaardwerk, loopt op dit moment een expositie bij GRID in Groningen.

