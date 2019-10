Dit weekend in Groningen: Het bos in, appels en pompoenen

Dat de herfst zijn intrede heeft gedaan, is ook goed te merken aan tal van activiteiten in Stad en Ommeland. We hebben een aantal suggesties voor je op een rij gezet om dit weekend te doen.

Open Dag Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer bestaat 120 jaar en viert dit zaterdag met een open dag op vier locaties in onze provincie: Hellum, op en om Activiteitencentrum Lauwersmeer, Peebos en Sellingen. De locaties zijn gratis te bezoeken van 11.00 uur tot 16.00 uur. Gedurende de dag zijn er presentaties, rondleidingen en andere activiteiten.

'Als je begrijpt wat ik bedoel'

Als je graag stripboeken leest, gaat er vast een belletje rinkelen bij de Olivier B. Bommel. Samen met kameraad Tom Poes beleefde hij al menig avontuur, die striptekenaar Marten Toonder allemaal optekende. Vanaf zaterdag zijn de tekeningen van Olivier B. Bommel, maar ook ander werk van Toonder, te zien in de Museumdrukkerij in Grootegast.

Er liggen onder meer originele tekeningen van Toonder in de vitrines, er zijn voorbeelden te vinden van het weekblad Tom Poes en er liggen boeken over Panda en Kappie, de voorgangers van de avonturen van Bommel. Ook zijn drukvormen te zien waar vroeger de krantenstrips mee afgedrukt werden. De expositie wordt vrijdag officieel geopend en duurt tot 2 februari 2020.

Overal pompoenen

En de Museumdrukkerij is niet het enige museum dat dit weekend een activiteit op de agenda heeft staan. In Heiligerlee heeft het Klokkengieterijmuseum dat ook. Daar staat de zaterdag volledig in het teken van pompoenen, pompoenen en nog eens pompoenen. Voor jong en oud is er in het museum van 10:00 tot 16:00 uur namelijk een Pompoenfestival georganiseerd.

Het festival vond vorig jaar ook plaats en viel zo in de smaak dat het dit jaar wederom op de agenda is gezet. Hoe creatief ben jij met een pompoen? Je mag het laten zien in Heiligerlee en wie weet valt jouw pompoen in de prijzen. Bezoekers kunnen ook worden geschminkt, genieten van poffertjes en een echte ijzersmid aan het werk zien. Een entreekaartje kost 2,50 euro per persoon.

Appels, appels, appels

Hoe belangrijk fruit is, blijkt zondag ook bij De Biotoop in Haren. Daar zijn het ditmaal niet de pompoenen die de boventoon voeren, maar wordt tussen 11:00 en 17:00 uur de derde editie van het Groninger Appelfeest gevierd. Het feest aan de Kerklaan 30 staat in het teken van de strijd tegen voedselverspilling en wil het belang van regionaal voedsel duidelijk maken.

Wat je in Haren kunt verwachten? Een streekmarkt met allerlei regionale lekkernijen, maar ook een rondleiding bij een maker van appelcider. Er kan eveneens een wandeling door het nabijgelegen voedselbos worden gemaakt, waarbij er ook van de bomen mag worden geplukt. Kortom: laat je verrassen!

In beweging

Na de talloze mogelijkheden om wat te eten dit weekend, is wat beweging misschien ook weleens goed. En dat kan zondagmiddag op de Grote Markt in Stad. Sterker nog, dan is bewegen zelfs gekoppeld aan een spel: apenkooi.

Tussen 13:00 en 17:00 uur kan je daarvoor zondagmiddag terecht in hartje Stad. Het is een iniatief van een zorgverzekeraar, die van het Noorden de gezondste regio wil maken.

Veel plezier dit weekend!