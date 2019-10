Politiebureau Ter Apel voldoet niet aan eisen, burgemeester verrast

Het politiebureau in Ter Apel zou niet aan veiligheidseisen voldoen, waardoor arrestaties niet meer afgehandeld worden in Ter Apel, maar in Stadskanaal en Oldambt. Eerder is in de gemeenteraad afgesproken dat het politiebureau in Ter Apel volledig bezet moet zijn.

De politie heeft het besluit genomen zonder overleg met de burgemeester. Velema krijgt het te horen tijdens een kennismakingsgesprek met de nieuwe politiechef begin deze week.

Boze raadsleden

De veranderingen zijn tegen het zere been van de gemeenteraad. Woensdagavond, tijdens een commissievergadering, krijgen zij het nieuws te horen. Politiechef Ron Schaftenaar is eigenlijk voor de bespreking van veiligheidscijfers in de raadszaal, maar dat onderwerp sneeuwt al snel onder.

'Van dit verhaal val ik van mijn stoel', zegt Gerard Heijne (Gemeentebelangen). 'We zijn in ons pak genaaid', vindt Pieter Dinkla (VVD). 'Wij worden hier straks op aangesproken', stelt een boze Stienus Melis (PvdA).

Volgens Schaftenaar is er een onderzoek geweest waaruit blijkt dat het bureau niet aan de arbeidsvoorwaarden voldoet: 'Het leverde onveilige situaties op, met name bij meerdere arrestanten.'

Maar dat pikt PvdA'er Melis niet. 'De afspraken met de gemeente zijn leidend. De politie had het bureau moeten aanpassen zodat het wel aan de eisen voldoet', zegt hij.

Burgemeester begrijpt woede

Burgemeester Velema begrijpt de boosheid van de raadsleden, maar ook hij was verrast door het nieuws. Begin deze week is hij pas ingelicht over de situatie.

'Tijdens een kennismakingsgesprek heb ik vernomen dat ze in belangrijke mate een aantal aanpassingen hadden gedaan bij het politiebureau. Ik heb toen geconstateerd dat dit in tegenspraak is met eerder gemaakte afspraken', legt de burgemeester uit.

'Ik heb toen kenbaar gemaakt dat ik het een volledige omgekeerde volgorde van zaken vindt en dat het niet zo was afgesproken met de politieleiding', aldus Velema.

Aan het einde van deze maand gaat Velema in gesprek met de eenheidsleiding van de politie over het voorval.

Extra vergadering

In de gemeenteraad gaan nu stemmen op om een extra vergadering te plannen om het uitgebreider over de kwestie te hebben. 'De agendacommissie gaat zich hier nu over beraden', vertelt PvdA'er Stienus Melis.

De politie kan donderdag nog geen toelichting geven over de kwestie, maar zegt er vrijdag op terug te komen.

