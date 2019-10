Winnaars vakantiehuis: 'Nu gaan we wat terugdoen voor de gymclub'

Het echtpaar zat ten tijde van de verloting door Acro Academy Noord Nederland uit Marum in de Verenigde Staten. Woensdag kwamen ze terug van hun reis.

'We kochten loten voor de kinderen'

'Je doet met zo'n loterij niet mee om te winnen, dat hadden we dus ook nooit verwacht', zegt Marion. 'We vinden sporten voor kinderen belangrijk, we vinden het leuk dat ze nu een nieuwe hal kunnen bouwen.'

Mike is heel enthousiast over het huis. 'Je doet mee voor de vereniging, maar het is een heel apart idee dat dit nu ons huis is. Het is natuurlijk waanzinnig dat je met zo'n loterij zo'n mooie prijs kan winnen.'

Nadat het paar hoorde dat ze het huis hadden gewonnen hebben ze elke dag nog het promotiefilmpje van de gymclub bekeken: 'Echt geweldig!'

Het promotiefilmpje:



Terugdoen

Familie De Gruijl gaat binnenkort op bezoek bij de gymclub en hoopt de club nog te kunnen ondersteunen. 'We hebben een eigen bedrijf, we gaan kijken of we iets voor ze kunnen betekenen.'

