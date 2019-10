Nederlandse gemeenten willen eenduidige provinciale stikstofregels

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is bang dat bouwprojecten vertraging oplopen doordat provincies het niet met elkaar eens zijn over de stikstofregels.

Die zorgen uit de VNG in een brief aan de Tweede Kamer voorafgaand aan het Kamerdebat over het stikstofbeleid, donderdagavond.

Iedere provincie had een pakket aan stikstofmaatregelen op papier staan, maar na de boerenprotesten trokken meerdere provinciebesturen in het land die plannen weer in. De provincie Groningen deed dat als als een van de weinige provincies niet.

Banen op de tocht

De VNG vreest dat de recente ontwikkelingen rond het stikstofbeleid grote maatschappelijke opgaven van de vereniging bemoeilijken, met name op het gebied van energietransitie en woningbouw.

Veel banen in de bouwsector staan volgens de VNG op de tocht, met serieuze economische consequenties tot gevolg. Ze vragen de Tweede Kamer daadkracht te tonen.

Om snel vooruitgang te boeken zijn de provinciale beleidsregels noodzakelijk. De VNG steunt het advies van Remkes om dergelijke beleidsregels vast te stellen.

Protesteren helpt maar aan de vergadertafel moet de oplossing komen Harmannus Blok - wethouder

Hier in Groningen

De provincie Groningen houdt voet bij stuk en wil het landelijke stikstofbeleid uitvoeren. Maar nu andere provincies besloten hebben dat niet te doen, is de vraag wat er gaat gebeuren. In de gemeente Het Hogeland hopen ze dat er snel duidelijkheid komt.

Oplossen aan de vergadertafel

'We dragen de boeren een warm hart toe. We zijn een gemeente waarin de landbouw een hele grote sector is. Maar we hebben wel met elkaar een probleem op te lossen. Mijn oproep is dan ook: ga en blijf om tafel. Protesteren helpt, maar aan de vergadertafel moet de oplossing komen', zegt wethouder Harmannus Blok.

Blok vindt dat het probleem niet alleen door de boeren moet worden opgelost, maar ook door andere sectoren die met stikstof te maken hebben. Hij hoopt snel weer vergunningen te kunnen verlenen.

Ruggengraat

Toch is het goed dat de provincie Groningen niet zomaar de stikstofafspraken van tafel heeft geveegd, vindt de wethouder. 'Het gemak waarmee sommige provincies hun handtekening weer ingetrokken hebben vind ik ook niet de juiste gang van zaken', zegt Blok.

