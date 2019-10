RUG wil duurzaam zijn èn bitterballen eten

De universiteitsraad sprak donderdag over een voorstel van De Vrije Student, waar voor de zomer al een meerderheid voor was. De partij wilde standaard bij borrels alleen nog plantaardige snacks, tenzij er een verzoek wordt ingediend voor niet-veganistische opties.

Grote variëteit aan keuze

Maar volgens De Vries beperkt dit de keuzevrijheid van vleesliefhebbers teveel. Om voor vleeshapjes te kunnen kiezen zou een extra muisklik nodig zijn en dat is er één teveel voor hem. Een grote variëteit aan keuze is volgens De Vries beter.

Vooruit, was daarna het voorstel van Studenten Organisatie Groningen (SOG), dan doen we een middenweg. Medewerkers die een borrel organiseren kunnen kiezen uit drie opties: vegan, vegetarisch en vlees, waarbij de plantaardige optie bovenaan staat. Chris Stumphius: 'De keuzevrijheid verandert dan niet, maar je maakt mensen wel bewuster.'

Een prima voorstel, oordeelt bestuurder De Vries, want 'dan gaan mensen ook nadenken. Ik houd zelf van vlees, maar ik besef dat het niet in alle opzichten de gezondste keuze is.'

'Verandering is mogelijk'

De Vrije Student, indiener van het voorstel, vindt het een prima compromis. Dylan Gerding: 'We kunnen er een klap op geven!' Anderen geven nog niet op. Dinie Bouwman van de Personeelsfractie: 'We vinden duurzaamheid belangrijk en gedragsverandering is nodig en mogelijk.' Volgens haar bereik je in de praktijk niks als tussen de keuzemogelijkheden direct ook al 'vlees' aan te vinken is. 'Een vleeseter klikt daar dan direct op.'

Het haalt niets uit; De Vries vindt keuzevrijheid belangrijker. En, zoals hij nog maar even benadrukte: de universiteitsraad mag erover meepraten, maar gaat er niet over.

Lees ook:

- Borrels op de RUG worden niet standaard veganistisch