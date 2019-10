Werkgevers: 'Provinciebestuurders moeten ballen tonen'

'We creëren onze eigen crisis', zegt directeur Ton Schroor van VNO-NCW MKB Noord. 'Het is bizar dat, terwijl het economisch tij nog goed is, we onszelf de nek omdraaien.' Hij geeft als voorbeeld de voorgenomen komst van een staalvlechtbedrijf naar de Eemshaven. De mensen die bij de voorbereidingen daarvan waren betrokken, zijn ontslagen.

Minder angstig zijn

Provinciebesturen zouden minder angstig moeten zijn in het verlenen van vergunningen voor allerlei projecten. 'Ze moeten ballen tonen', aldus Schroor. Hij schat in dat acht van elke tien vergunningen gewoon standhouden. 'Misschien dat één of twee voor de rechter komen, maar ga de juridische strijd aan.'

Het wordt tijd dat het bedrijfsleven net als de boeren zijn geluid laat horen Ton Schroor - directeur VNO-NCW MKB Noord

Wat hem stoort, is dat ook projecten stilliggen waarvan duidelijk is dat ze duurzaam zijn en de stikstofuitstoot juist reduceren. 'Ik denk dat het nu tijd wordt dat het bedrijfsleven, waar gezinnen achter zitten die zonder werk komen te ziten, net zoals de boeren zijn geluid laat horen.'

Met elkaar om tafel

Schroor benadrukt dat alle sectoren in de samenleving met elkaar om tafel moeten om het stikstofprobleem op te lossen.

Voor de boeren heeft hij wel begrip 'omdat van hen bezit wordt afgepakt'. Zelfs ziet hij iets in de manier waarop de boeren actie voeren: 'We hebben nu de trekkers gehad. Het zou mij niet verbazen dat, als dit nog langer zo doorgaat, zometeen de shovels naar het Malieveld gaan. De fase van brieven sturen hebben we gehad.'

Pleidooi voor noodwet

De voorman van de noordelijke werkgevers pleit voor een Algemene Maatregel van Bestuur die het kabinet moet uitvaardigen, een noodwet, die een norm vaststelt zoals die in Duitsland.

Daar is de stikstofnorm veel soepeler.

