LTO-voorman Marc Calon: 'Boerenacties over algemeen prima verlopen'

De boerenprotesten zijn over het algemeen goed verlopen. Dat is de mening van Groninger Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland.

Hij wil de incidenten die hebben plaatsgevonden, onder andere in Stad, in een context plaatsen. 'Bij veel boeren staat het water tot aan de lippen, ze zijn het hartstikke zat. Er is veel emotie', zegt Calon.

'We veroordelen geweld'

Dat wil niet zeggen dat LTO de incidenten niet afkeurt, zo laat Calon weten. 'Wij veroordelen geweld, dat moet je dus niet doen. Daarmee verspelen we goodwill. Dat heb je ook gezien. We hadden na de eerste actie op 1 oktober 95 procent van de bevolking achter ons staan. Dat is nu gedaald naar 70 procent, dus daar moeten we mee uitkijken. Over het algemeen zijn deze acties goed verlopen.'

Calon doelt op het boerenprotest van afgelopen maandag op het Martinikerkhof in Groningen, waar de voordeur van het provinciehuis werd geforceerd en op het boerenprotest van woensdag in Den Haag.

'Je imago moet goed zijn en we hebben veel draagvlak. Dat moet niet verstoord worden door vervelende incidenten. Dus wij zeggen: 'Geen geweld, geen deuren inrijden, geen doodskisten op een auto.''

'We moeten ons doel halen'

Calon geeft aan dat er op zijn standpunt verschillend gereageerd wordt onder de boeren.

'Er zijn wat heethoofden die zeggen: 'Hou op daarover te zeuren, je snapt toch wel dat er een keer wat fout gaat?' Dat snap ik ook wel, maar wij moeten ons doel halen, een meerderheid achter ons zien te krijgen en zien te houden.'

Calon wil met LTO Nederland pleiten dat de landbouwsector ondanks de stikstofregels meer ruimte gaat krijgen. Zo wil hij onder meer bewerkstelligen dat het beperken van het extern salderen, dat in de nieuwe stikstofregels is opgenomen, van tafel wordt geveegd. Ook wil hij dat er niet gerommeld gaat worden aan huidige vergunningen voor boeren.

'Als je je vergunning niet volledig gerealiseerd hebt, pakken ze een deel van je vergunning af. Dat kan niet. Als dat gebeurt, gaan we naar de rechter om dat terug te laten draaien.'

