SP steunt bezuinigingen Midden-Groningen: wethouder kan blijven

De SP-fractie in de gemeente Midden-Groningen steunt alsnog de bezuinigingen op de jeugdzorg en de Wmo. Daarmee wordt er definitief 2,5 miljoen euro gesneden in het zorgbudget van de gemeente.

De fractie worstelde de afgelopen weken met de plannen van SP-wethouder Peter Verschuren. Tot donderdagavond was het onduidelijk of de fractie voor zou stemmen. Bij een tegenstem zou Verschuren zijn functie opgeven en de SP uit het college zijn gestapt. Die dreiging is nu afgewend.

'Bom' onder het college

'Dit was een enorm dilemma', zegt Martine Feenstra, fractievoorzitter van de SP. 'Ben ik blij met deze bezuinigingen? Nee, uiteraard niet. Maar ik realiseer me dat we grote tekorten hebben en moeten bezuinigen. Het is het college gelukt de daadwerkelijke gevolgen voor de inwoners te beperken.'

Maar de SP-voorvrouw had ook een harde boodschap voor het college. 'Er zal nog een bezuinigingsronde aankomen, en als dit weer op het sociaal domein moet, dan is de kans heel groot dat de SP hard nee zegt, en dat de stap om uit het college te stappen wel degelijk aan de orde zal zijn.'

'U legt in feite een bom onder de coalitie', merkt Markus Ploeger van oppositiepartij Gemeentebelangen daarover op. 'Bent u zich daarvan bewust?' Daarop reageert Feenstra: 'Wij moeten onszelf in de spiegel kunnen blijven aankijken.'

Toekomst wethouder wekenlang onduidelijk

Sinds het bekend maken van de bezuinigingsplannen was het spannend in politiek Midden-Groningen.

SP-fractievoorzitter Martine Feenstra was 'boos en verdrietig' dat er moest worden bezuinigd op de sociaal zwakkeren. Wekenlang wilde ze niet zeggen of de fractie de plannen van de wethouder zou steunen, en hing de positie van Verschuren aan een zijden draadje.

Maar maandagmiddag draaide Feenstra en schaarde ze zich achter de wethouder. Ze had naar eigen zeggen voldoende antwoord gekregen op haar vragen. Toch bleef het onduidelijk of de SP-fractie voor de plannen zou gaan stemmen.

Tweedeling binnen de partij

Tijdens een ledenraadpleging die avond kwam een tweedeling binnen de partij aan het licht. Enerzijds: in het college blijven en opkomen voor SP-belangen. En anderzijds: uit het college vertrekken, want deze bezuinigingen zijn niet te verdedigen. Ook raadsleden spraken openlijk hun twijfel uit.

Tijdens de raadsvergadering stemde de SP-fractie verdeeld over de bezuiniging. Vier SP'ers stemden voor, maar raadslid Han van der Vlist stemde tegen. Hij kan er 'niet mee leven dat de minderbedeelden nu weer de rekening betalen'. Van der Vlist blijft wel raadslid voor de SP.

Zorgkosten al jaren hoofdpijndossier Midden-Groningen worstelt net als veel andere gemeenten al langer met te hoge zorgkosten. De gemeente geeft sinds het ontstaan in januari 2018 consequent miljoenen meer uit aan de jeugdzorg dan begroot. Volgens de gemeente is het Rijk de schuldige: sinds 2015 heeft het Rijk de gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor die zorg, maar krijgen ze onvoldoende geld om dat te betalen. De donderdagavond goedgekeurde bezuiniging is de derde sinds het ontstaan van Midden-Groningen in januari 2018. Eerder werd er al 2 miljoen aan 'quick wins' bezuinigd in het sociaal domein, vervolgens 6,5 miljoen in de voorjaarsnota, nu dus 2,5 miljoen op de jeugdzorg en de Wmo en de volgende ronde komt er aan: nog eens 2 miljoen euro.



De derde bezuiniging in het tweejarig bestaan van de gemeente Midden-Groningen werd met een grote meerderheid aangenomen. PvdA, SP, ChristenUnie, D66, VVD en Gemeentebelangen stemden voor, met een totaal van 26 zetels. Groenlinks, Leefbaar en SP'er Han van der Vlist stemden tegen.

Meer bezuinigingen op de loer

Met de goedkeuring van de bezuinigingen is de kous nog niet af. Vorige week werd duidelijk dat de gemeente nog eens twee miljoen euro moet bezuinigen. Het college werkt momenteel aan voorstellen, maar opnieuw bezuinigen op de jeugdzorg en de Wmo is niet uitgesloten.

