VVD: 'Op zoek naar fysiotherapeut voor sterkste schouders'

'Ik moet inmiddels op zoek naar een fysiotherapeut voor die sterke schouders', zegt VVD-fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz. 'Die mensen moeten constant meer betalen, terwijl ze er niets voor terugkrijgen.'

'Belast niet Jan Modaal'

Ook de SP baalt ervan dat de belastingdruk omhoog gaat, al zoeken de socialisten niet mee naar de fysiotherapeut. Fractievoorzitter Jimmy Dijk vindt dat juist de belastingen voor bedrijven omhoog moeten, en niet die voor inwoners. 'Belast niet Jan Modaal, maar het kapitaal', zegt hij.

PvdA-fractievoorzitter Julian Bushoff is het niet met de socialisten eens: 'De belastingdruk voor bedrijven is in onze gemeente al hoog, en de stijging voor huiseigenaren is goed op te vangen. Zeker als je bedenkt dat je met dat geld andere pijnlijke bezuinigingen niet hoeft uit te voeren.'

Uitstel wijkverduurzaming

Waar Groningen eerst voorop wilde lopen met het verduurzamen van wijken, zegt wethouder Paul de Rook (D66) een stap terug te willen doen, en niet meer ambitieuzer te willen zijn dan de regering.

Dat kan op instemming rekenen van PVV'er Ton van Kesteren, die in de gemeenteraad vrijwel elke bezuiniging aangrijpt om aan te geven dat die niet nodig was geweest als de gemeente niet voorop zou willen lopen met klimaatmaatregelen. 'Nog beter zou het echter zijn om helemaal een streep te zetten door de de omschakeling naar duurzame energie', zegt hij.

Marten Duit van Student&Stad vindt de vertraging van de duurzaamheidsplannen juist zonde: 'Je maakt daarmee uiteindelijk juist heel veel winst', denkt hij. 'Je snijdt jezelf alleen maar in de vingers.'

Basisbaan

Eén van de paradepaardjes van de coalitie van GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie is de basisbaan. Net als veel andere coalitieplannen blijven de plannen voor die baan, die mensen uit de bijstand moet zien te halen, bestaan.

CDA-leider René Bolle had 'het paradepaardje liever in de stal laten staan'. Hij vindt dat de gemeente al jarenlang teveel geld uitgeeft. 'Dat ligt niet aan Den Haag, maar ook aan de eigen ambities. De inwoner moet meer gaan betalen, en krijgt er niets voor terug.'

Ook coalitie kritisch

Niet alleen oppositiepartijen zijn kritisch, ook coalitiepartijen zijn dat. 'We kunnen hier onmogelijk blij mee zijn', zegt Julian Bushoff (PvdA). 'Ik vind het verschrikkelijk voor de stad en de gemeente', zegt D66'er Berndt Benjamins.

Benjamins wijst naar zijn coalitiegenoot GroenLinks, die in zijn ogen in de weg heeft gestaan bij het doorsnijden van stedenbanden met San Carlos en Moermansk. 'Die stedenbanden leveren ons niets op, en San Carlos en Moermansk wel. Er wordt straks wel minder geld aan uitgegeven, maar we hadden er wat mij betreft helemaal mee moeten stoppen.'

Debat

De gemeenteraad wordt donderdagavond bijgepraat over de keuzes die zijn gemaakt in de begroting. Begin november volgt er een debat over, waarna de gemeenteraad op 13 november besluit of het met de bezuingingsmaatregelen instemt.

