Nedmag wil imago oppoetsen: 'We proberen te laten zien wie we echt zijn'

Nedmag moet meer zichtbaar worden. Dat was een van de opdrachten die directeur Bert Jan Bruning bij zijn aantreden in 2016 meekreeg van zijn Raad van Commissarissen. Sindsdien treedt het zoutwinningsconcern Nedmag meer naar voren.

Door: Birte Schohaus en Martijn Folkers

Stilzitten, in de hoop dat de commotie vanzelf overwaait. Dat was jarenlang de strategie van Nedmag om gestaag door te kunnen gaan met het winnen van zout. Sinds de aardbeving bij Huizinge in 2012, weliswaar het gevolg van het winnen van gas, is Nedmag langzaam maar zeker meer in beeld gekomen. En niet altijd ten positieve. Omwonenden begonnen vragen te stellen en dat vraagt om een andere strategie.

We proberen te laten zien wie we echt zijn Bert Jan Bruning - directeur Nedmag

Niet juiste keuze

'Eerder dacht het bedrijf: 'als we maar een beetje stil zijn, dan gaat het niet over ons', zegt Bruning. 'Achteraf is dat niet de juiste keuze geweest. Maar het idee was, misschien ziet niemand ons dan. Nu hebben we jonge mensen binnengehaald, zoals communicatieadviseur Marieke, om ons communicatie te leren. Hoe bedien je de verschillende media? Daar hebben we vast ook fouten in gemaakt, maar we proberen te laten zien wie we echt zijn.'

Die nieuwe communicatielijn draagt als kopje 'SAMEN.', omdat het bedrijf wil uitdragen dat het alleen dankzij de mensen in de regio kan bestaan. Deze strategie zorgt ervoor dat de sponsoruitingen van Nedmag de afgelopen jaren zijn toegenomen en nadrukkelijker worden benoemd. Nedmag heeft een Omgevingsfonds, waar verenigingen en stichtingen een aanvraag kunnen doen.

Sponsoring

Wat opvalt, niet alleen de maatschappelijke onrust rond Nedmag is sinds het lek in de bodem bij Tripscompagnie toegenomen. Het zoutbedrijf is sindsdien ook zichtbaar meer naar buiten getreden bij het bekendmaken van sponsorovereenkomsten.

Voor het lek in april 2018 werd Nedmag sponsor van initiatieven als museumspoorlijn STAR, volleybalclub Flash in Veendam en de Moonlight Walk in Veendam.

Lycurgus

Sinds april 2018 is Nedmag sponsor geworden van het Veenkoloniaal Symfonieorkest, is het hoofdsponsor geworden van voetbalclub Veendam 1894, levert het een financiële bijdrage aan de voetbalopera Veendammer Wind en verbindt het haar naam voor circa 100.000 euro aan volleybalclub Lycurgus.

Nedmag wordt in de publiciteit als redder van de noodlijdende volleybaleredivisionist opgevoerd.

'Tijdpad is toeval'

Volgens het bedrijf zelf is het gekozen tijdspad 'toeval.'

'De voetbalopera, die werd dit jaar georganiseerd', zegt Bruning daarover. 'De sponsoring is wel een beetje toegenomen. De sponsoring van Lycurgus was ook niet gepland. Ik lag in bed toen ik bij Nieuwsuur zag hoe zij samen het faillissement probeerden te voorkomen. Dat vonden we leuk en bij ons passen. Ik belde ze op vrijdag en zaterdagochtend hebben we meteen afgesproken bij FC Groningen. Toen hebben we in één dag een verhaal in elkaar getimmerd en om zes uur 's avonds werd het gepresenteerd. We hebben hen nu ook verbonden met ons scholenproject, dat past bij ons beeld 'samen'.'

Kritiek

Die toegenomen sponsoractiviteiten stuitten niet alleen op lof. Omwonenden, die bijvoorbeeld gegroepeerd zijn in de Bewonersgroep Borgercompagnie, hebben kritiek. Zij vrezen dat Nedmag goodwill koopt in de streek en daarbij te gemakkelijk voorbij gaat aan de schade die zoutwinning veroorzaakt.

Karel Jan Alsem, lector marketing aan de Hanzehogeschool in Groningen, begrijpt die kritiek. 'Het belangrijkste is: wees open en eerlijk in wat je doet. Ik heb ook de indruk dat Nedmag dat wel doet', zegt Alsem. 'Een nadeel is dat wanneer je dingen zoals het sponsoren van voetbalclubs eromheen gaat doen, je de indruk kan wekken dat je de mensen probeert om te kopen, de boel te verdoezelen en iets weg te moffelen. Persoonlijk zou ik daar niet voor kiezen.'

Als de sponsoring zo volgt op de problematiek die er speelt, kan het als een boemerang tegen je werken Karel Jan Alsem - lector marketing Hanzehogeschool

Boemerangwerking

Volgens Alsem kan de strategie om meer zichtbaar initiatieven financieel te ondersteunen, tegen het bedrijf werken.

'Dat is normaal niet het geval, maar in dit geval, als de sponsoring zo volgt op de problematiek die er speelt, kan het als een boemerang tegen je werken', zo laat hij weten.

Wegmoffelen is volgens Nedmag niet aan de orde. He bedrijf wil juist beter laten zien wat het doet en gebruikt de nieuwe strategie om met burgers in contact te komen.

Betere website

'We hebben er ook veel aan moeten doen om het verhaal over zoutwinning beter te vertellen', vindt Bruning.

'Voordat Marieke (Klement, red.) kwam, hadden we nauwelijks een website. Het was gewoon een productenlijst. Nu proberen we het makkelijker te vertellen. Daar zijn we nog steeds mee bezig, hoe leg je het goed uit: wie je bent en wat je wilt doen in de toekomst. Want de maatschappij bepaalt of wij er zijn of niet zijn. Wij moeten de voorwaardes maken, in daad, technologie, techniek, veiligheid, maar we moeten het ook duidelijk verkopen. We proberen zo mensen te bereiken.'

Andere strategie

Alsem denkt dat een strategie dichter bij het product beter zou werken.

'Ik heb begrepen dat zout op verschillende manieren gebruikt wordt, maar ze maken ook een product onder het merk Zechstein wat voor de gezondheid goed is. Ik kan me voorstellen vanuit marketing- en bedrijfsperspectief: als je je daar meer op focust, dan snijdt het mes aan meerdere kanten. Als je bijvoorbeeld daar iets om heen bouwt, een soort Dode Zee bij ons gaat maken, dan heb je een leuk idee dat past bij Nedmag en waar je toeristen mee trekt. Dat kan het imago ineens doen omslaan. Daar kan niemand iets tegen hebben. De impuls voor de regio wordt daarmee groter.'

Onderzoek

Juist dat was Nedmag eerder al van plan. Oud-directeur Paul Schipper pleitte in 2014 voor een 'Magnesium Valley' en ook oud-burgemeester Meijerman van Veendam zag wel iets in een zoutmeer dat van zijn stad een kuuroord kon maken. De plannen zijn tot nu toe, mede om financiële redenen, steeds afgeketst.

Wel investeert Nedmag in medisch onderzoek. Het financiert een promotieonderzoek aan de RUG naar de werking van magnesiumsupplementen op darmfunctie, bloeddruk en bloedvaten. Als dat vruchten afwerpt, zou Nedmag de grondstof voor deze supplementen kunnen leveren.

