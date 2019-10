Boer die deur provinciehuis forceerde: 'Ik heb geen spijt'

'Ze waren in principe onderweg naar buiten. Als ik vijf minuten langer had gewacht, was het misschien anders verlopen.'

Maar van spijt is absoluut geen sprake. 'Het is gelopen zoals het is gelopen. We hebben meerdere keren een deadline gesteld en we laten niet met ons sollen.'

Verhoord

Naar aanleiding van het incident afgelopen maandag, kreeg Van Adrichem de dag erna bezoek van de politie. 'Ik ben meegenomen voor verhoor en daarna ben ik netjes thuisgebracht. Nu is het afwachten wat de officier van justitie hier verder over bepaalt.'

De boer stond niet alleen tijdens het protest in Stad vooraan. We kennen hem ook van de beelden op het Malieveld in Den Haag, waar Van Adrichem als eerste door de hekken heen reed.



In Groningen was het intens en heftig, met veel emotie Sander van Adrichem - boer

Toekomst

Inmiddels kan hij niet meer zonder het boeren. Met zo'n 650 koeien runt hij, samen met zijn vader en oom, een groot bedrijf. Hij hoopt dat zijn kinderen het later willen overnemen. 'Als ze het doen, hoop ik dat er dan nog een goede boterham mee te verdienen valt. Anders zeg ik: zoek maar iets anders.'

De melkveehouderij van Van Adrichem. (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Noord)



Contrast

Met de protesten nog vers in het geheugen, blikt hij erop terug. 'Het protest bij het Malieveld was leuk en gezellig. Maar in Groningen was het intens en heftig, met veel emotie. We voelden ons gewoon heel slecht behandeld door de provincie. Op den duur kwam er gewoon geen nieuws. Er werden deadlines gesteld, maar er werd gewoon niet op gereageerd.'

Richting de avond liep de spanning nog verder op. 'We hoorden dat andere provincies de regels introkken. In Groningen duurde het zo ontzettend lang. Op den duur was iedereen er gewoon klaar mee.'

De schade aan het provinciehuis bleek na het protest ruim 13.000 euro. Over dat schadebedrag heeft Van Adrichem zelf nog niets gehoord. Toch werd er woensdagavond een crowdfundingsactie opgestart om hem te helpen de kosten te dekken.



Alles wat er in Den Haag gebeurt, bepaalt de verdere verloop Sander van Adrichem - boer

'Het is hartstikke lief en goed bedoeld, maar laten we eerst wachten', zegt hij. 'Stel dat er uiteindelijk minder geld nodig is dan er wordt ingezameld, waar gaat de rest dan heen?' Op zijn verzoek werd de actie dan ook niet veel later stopgezet.

Schoonmaken

Zijn iconische en inmiddels beruchte rode trekker verdwijnt voorlopig in de schuur. Alle etenswaren die op het plein door de lucht vlogen moeten er eerst van worden afgespoeld, voordat hij weer het land op kan.

Van Adrichem twijfelt niet om de trekker bij het volgende protest opnieuw in te zetten. Maar hoe ver de boeren nu nog zullen gaan? 'Dat is afwachten', zegt hij. 'Alles wat er in Den Haag gebeurt, bepaalt het verdere verloop.'

