Bedreigende en stalkende schaakgrootmeester krijgt tbs met dwangverpleging

Een 56-jarige man uit Groningen is voor het onophoudelijk bedreigen en belagen van meerdere personen, onder wie zijn eigen familieleden, veroordeeld tot tbs met dwangverpleging.

De man is volledig ontoerekeningsvatbaar. Hem kan daarom geen straf worden opgelegd, maar wel de maatregel tbs.



Ooit succesvol

De ooit zeer succesvolle schaakgrootmeester stuurde onder meer via Facebook berichten dat hij de ander wilde afslachten. 'Hij krijgt de maatregel opgelegd wegens misdrijven tegen meerdere personen, in woord, schrift én in gebaar', aldus de rechtbank.

De man bedreigde mensen ook fysiek. Eén familielid werd bedreigd met een mes. De Stadjer leeft in de overtuiging dat hij geld van anderen tegoed heeft.

'Zorgwekkende signalen'

In het Pieter Baan Centrum is de man onderzocht. Hij lijdt aan psychotische stoornissen. Ook is gebleken dat de dreigingen van de man zich steeds meer uitbreiden.

Hij is zijn woede en agressie nauwelijks de baas. Deskundigen spreken over 'zorgwekkende signalen. Ook is er een verhoogde kans op fysieke agressie door de man.

Noodzakelijk langdurig behandelen

Behandeling van de Stadjer kan volgens deskundigen niet onder strenge voorwaarden plaatsvinden, temeer omdat de man geen inzicht toont in zijn eigen handelen.

Het advies luidde dan ook: langdurige tbs met dwangverpleging. Dat advies nam de rechtbank over.

'Dan bent u krankzinnig'

De rechtbank kwam donderdag met horten en stoten tot het doen van deze uitspraak.

De man viel de rechter herhaaldelijk in de rede, en maakte zelfs de rechtbank uit voor krankzinnig.

Gewaarschuwd

Tijdens de zitting, twee weken geleden, verliet zijn raadsman al de zaal. Donderdag, na herhaaldelijke waarschuwingen van de rechter, werd de schreeuwende schaker zelf de zaal uit geholpen.

Nog voor hij zelf de uitspraak had gehoord, riep hij al dat hij in hoger beroep zou gaan.

In het gerechtsgebouw waren voor de uitspraak, net als tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden, extra veiligheidsmaatregelen getroffen.

Politici bedreigd

De man was tot 2010 een succesvol schaakprofessional en schaaktrainer.

In 2014 stond hij ook voor de rechtbank voor het bedreigen van wethouder Paul de Rook en fractievoorzitter Berndt Benjamins (beiden D66). Hem werd toen een opname in een kliniek opgelegd.

