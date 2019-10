Justitie eist twintig maanden cel voor inbraak in henneppand van politieman

In de nacht van 14 mei probeerden ze in te breken in een bedrijfspand aan de Brandenburgerstraat in Stad. Een man die boven het pand woonde, hoorde 'gebonk' in het pand onder hem.

Doorgeladen wapen

Hij belde de politie, die na een korte achtervolging drie mannen kon aanhouden. Bij het pand zelf werd een vierde verdachte aangehouden, een 23-jarige Assenaar.

Die verklaarde enkel in de buurt van het pand te lopen om naar zijn vriendin te gaan. Toevallig kwam de politie op dat moment langs. Later werd onder een auto een doorgeladen wapen aangetroffen met diens dna en dat van een medeverdachte. Ook dat was toeval, zo verklaarde de man op zitting.

Forse straatwaarde

Achterin het pand waar de poging tot inbraak plaatsvond, werd een kweekruimte en een oogstruimte met 288 hennepplanten en ruim 400 stekjes aangetroffen. Bovendien stuitten agenten op een tas met opnieuw een doorgeladen pistool.

De officier van justitie denkt dat de hennep met een forse straatwaarde zou worden geript. De officier vindt de poging tot inbraak bewezen, evenals het bezit van twee wapens.

'Mogelijk geweld niet schuwen'

De aanklaagster vindt dat alle vier mannen, met allen een fors strafblad, op dezelfde manier moeten worden gestraft. 'Er was sprake van een voorbereide inbraak. Ze hadden wapens mee. Ze zouden mogelijk geweld niet schuwen, mochten ze betrapt worden.'

Drie verdachten bekenden en betuigden spijt tegenover de rechters. Een van hen zei 'geen lieve jongen te zijn geweest'. Het is de 25-jarige Stadjer, die nog in zijn proeftijd loopt wegens een ander delict.

Pandeigenaar blijkt politieagent

Opvallend is dat het pand aan de Brandenburgerstraat van een agent was, werkzaam bij de politie Noord-Nederland. Ook hij is als getuige gehoord. Onbekend is wat de gevolgen voor de agent zijn geweest.

De rechtbank doet in alle vier zaken uitspraak op 31 oktober.