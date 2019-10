Gemeentebelangen stapt uit college-onderhandelingen Oldambt

De partij is eruit gestapt vanwege onvrede over het bezuinigingsplan van het gemeentebestuur. In dit zogeheten herstelplan ziet Gemeentebelangen helemaal niets terug van hun onderwerpen.

'Dat was toch wel de druppel', vertelt fractievoorzitter Ger Klein. 'Onze thema's als een minder verhoogde ozb, een ander norm van de zorgpolis en het minimafonds komen niet aan bod.'

PvdA, de grootste partij, VVD en Partij voor het Noorden zijn op zoek naar een nieuwe coalitiepartner nadat de SP de stekker eruit trok - ook uit onvrede over de bezuinigingen - en wethouder Kees Swagerman zijn ontslag indiende.

Gemeentebelangen was een van de kanshebbers als opvolger van de SP. Ger Klein had dat ook wel gezien. 'Maar we zijn het zo niets eens met dat herstelplan. Eens moet je de rug ook recht houden', vindt Klein.

Het steekt hem dat de thema's van zijn partij zijn genegeerd. 'Wij hebben ons zegje gedaan en als je er niks van terugziet . Dan zijn we toch onaangenaam verrast. Het motto van het college is 'Alles doen we samen'. Als dan dit het is, dan kunnen we niets anders doen, dan eruit stappen...'

CDA, ChristenUnie en D66 zitten nu nog in de wachtkamer. De VCP en Oldambt Aktief waren al eerder op een zijspoor gezet.

Klein weet niet hoe het verder moet met het college. 'Wij gaan in ieder geval straks tegen de begroting stemmen, want dit lijkt nergens op.'

