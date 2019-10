Rondje Groningen: Lekker broezen deur t Noorderplantsoen?

We denken terug aan een cultheld van de FC, maar struikelen daarbij bijna over een opvallende enquête. Want denkt de gemeente nou echt over een terugkeer van auto's in het Noorderplantsoen?

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere verhalen in de app en op de site.

1) Goeiemorguh!

Een schoon begin is het halve werk. Volgens onbevestigde bronnen gaat het hier om de Oost-Groningse Wasmuis.



2) Mollema op Japanse bodem

Nog nauwelijks bekomen van zijn overwinning in de Ronde van Lombardije is Bauke Mollema inmiddels aan de andere kant van de wereld, voor deelname aan de Japan Cup.

3) Stukje inburgering

Ex-Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam (nu Aa en Hunze) is trots.

4) Prijswinnend plaatje

Het volledige schip paste nét niet in beeld. Toch een prima kiekje.



5) Bijzondere kennismaking

Vandaag in 1989 speelde FC Groningen thuis in de Europacup II tegen Partizan Belgrado. Het werd 4-3, maar ene Milko Djurovski maakte zowel in de thuis- als uitwedstrijd (3-1 verlies) veel indruk bij de tegenstander. FC Groningen besloot daarop om Djurovski in de zomer van 1990 naar Groningen te halen en had er een cultheld bij. 'Kent u deze Nog' blikt terug op de memorabele 4-3 in het Oosterpark.

6) Handtekeningen jagen maar

Goed nieuws voor de ware FC-fan.



7)

Doe de Jans-dans!

Het ziet er swingend uit, maar die bal ging er wel in...



8) Broez'n deur t plantsoen?

Dankzij een referendum is het Noorderplantsoen al 25 jaar een walhalla voor fietsers en wandelaars. Maar hoe denken Stadjers daar nu over? De gemeente wil het van je weten.



Is er dan een mogelijkheid dat auto's het weer voor het zeggen krijgen in dit mooie stukje groen? Wees gerust: 'er is geen enkele sprake van het heropenen van het Noorderplantsoen voor auto's', zegt de gemeente erbij. Het blijkt puur hypothetisch.

9) Regen, regen, regen

Nee, met je ogen is niets mis. De weergoden hielden een paar keer flink huis vandaag, zag ook Jannes Wiersema.



10) Watervliegtuig

En tijdens één van die pittige buien weet deze piloot zijn kist knap aan de grond te krijgen.



11) De Groningse Amazone?

Het is een nogal, uhm, verregaande vergelijking. Maar mooi is 't er natuurlijk wel!



Rondje Groningen is er iedere doordeweekse dag. Dus we zijn er maandag weer. Eerdere 'Rondjes' teruglezen kan in ons archief.