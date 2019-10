Lopend Vuur: Hondenbelasting is achterhaald en moet afgeschaft worden

OOG TV bericht er over. Ten Boer en Haren hadden geen hondenbelasting, de gemeente Groningen had die belastingvorm wel. Na de samenvoeging van de drie gemeenten moeten de inwoners van Ten Boer en Haren ook voor hun hond gaan betalen.

De afgelopen jaren zijn steeds meer gemeenten gestopt met hondenbelasting. In onze provincie geldt de belasting voor je hond nog in een aantal gemeenten. Groningen is de duurste gemeente in het land voor het hebben van een hond. Dat kost je 124,80 euro bij één hond per jaar, zocht het tv-programma Radar uit.

De hondenbelasting werd in de 19de eeuw ingevoerd als middel om het verspreiden van hondsdolheid tegen te gaan. Later werd het door gemeenten gebruikt om voorzieningen voor honden van te betalen. In veel gevallen gaat het geld naar de algemene middelen van de gemeente.

Hoe denk jij over dit onderwerp?

Ons Lopend Vuur:



Praat mee

Wil jij meepraten over ons Lopend Vuur? Deel je mening en toelichting op onze facebookpagina of laat het telefonisch weten via 050-3188288.

Wanneer kinderen?

'Eerst een baan, een vaste relatie en een huis, dan pas kinderen', was donderdag de stelling in Lopend Vuur. Van de 5.302 stemmers was 72 procent het daarmee eens, 28 procent oneens.