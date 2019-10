Bauke Mollema wil in Japan nog één keer scoren: 'De vorm is nog goed'

Nog geen week na zijn overwinning in de Ronde van Lombardije in Italië, zit wielrenner Bauke Mollema aan de andere kant van de wereld. Zondag start hij in de Japan Cup, zijn laatste wedstrijd van het seizoen.

'Mijn seizoen is sowieso geslaagd, maar het zou mooi zijn om er nog een vervolg aan te geven', zegt de Zuidhorner. 'De vorm is nog goed. Het is ook een leuke trip en ik vind Japan een mooi land.' Mollema won de koers in 2015.

Telefoon roodgloeiend

Mollema heeft de afgelopen week flink nagenoten van zijn overwinning in de Italiaanse klassieker, afgelopen zaterdag.

'Ik heb de hele week lekker rondgereden, met een goed gevoel. Een van de vijf klassieke monumenten winnen, op een heel mooie manier. Ik denk wel dat het mijn grootste overwinning was. Echt super mooi. De telefoon stond roodgloeiend, zeker in het weekend. Maar ik krijg nog steeds berichten binnen. Je merkt wel dat het leeft.'

Tourparkoers

Tussendoor had de renner van Trek-Segafredo ook nog tijd om een blik te werpen op het parkoers van de Tour de France 2020, dat dinsdag gepresenteerd werd. 'In grote lijnen is het een heel zware Tour. In de eerste week zijn er al een aantal lastige etappes. Dat gaat er wel inhakken.'

Vakantie

Na de trip naar Japan zet Mollema de fiets een aantal weken aan de kant. 'Lekker bijkomen en half november beginnen de trainingen richting volgend seizoen weer.'

