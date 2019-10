Dit Was De Week: 'Je laat iets achter en komt gebroken thuis... Zo wil je niet leven'

In Dit Was De Week praten we je elk weekend bij over het belangrijkste nieuws.

De week begon natuurlijk met het grote boerenprotest van LTO. Ruim 600 trekkers kwamen uit alle windrichtingen naar de binnenstad van Groningen om hun ongenoegen te uiten over het stikstofbeleid van de provincie. Dat zou strenger worden dan het landelijke beleid.

Dus puilden de Grote Markt en Vismarkt uit met trekkers:



Bij het Provinciehuis werd een petitie aangeboden aan gedeputeerde Henk Staghouwer. Die gaf alleen geen duimbreed toe aan de boeren. Het wachten op een uitkomst duurde sommige boeren wat te lang: er werd met eieren gegooid en met stro gestrooid. En uiteindleijk moest ook de deur van het Provinciehuis het ontgelden.



'Actievoeren zit niet in ons bloed'

Amper bekomen van het protest in stad vertrok de eerste groep boeren dinsdagavond alweer naar Den Haag, voor een protest op het Malieveld. Boer Roel Heemstra vertelt dat al dat demonstreren hem niet in de koude kleren gaat zitten. 'Actievoeren zit niet in ons bloed. Ik zit liever thuis op de boerderij. Nu ben je weer een paar dagen onderweg, je laat iets achter en komt gebroken thuis. Zo wil je niet leven.'



En dan was er nog de deur van het provinciehuis in Groningen. Boer Sander van Adrichem reed hem met zijn trekker open. Binnen werden hij en andere boeren opgewacht door een arsenaal aan agenten en weer naar buiten gewerkt. Van Adrichem werd opgepakt en later weer vrijgelaten.



Van Adrichem in zijn trekker, valk voor het provinciehuis.

Foto: Jos Schuurman/FPS

De kosten van het herstel van het openbreken van de deur bedragen 5.600 euro (exclusief btw). Andere boeren starten een inzamelingsactie voor Van Adrichem, maar op verzoek van de boer wordt die weer stopgezet. Hij weet niet hoeveel geld hij zou moeten betalen. De totale herstel en schoonmaakkosten van het provinciehuis gedragen ongeveer 13.000 euro.

Een jurk voor een brug

Gehuld in een jurk in de vorm van een brug, toog Baudien Bauman naar het stadhuis. Ze vindt dat er een nieuwe verbinding op de plaats van de Paddepoelsterbrug moet komen. De oude brug werd ruim een jaar geleden aangevaren. Sindsdien kan niemand er meer langs. Het is onduidelijk wat er in de toekomst gaat gebeuren.



Bezuinigingen

Inwoners van de gemeente Groningen gaan de komende jaren flink meer betalen. De onroerendezaakbelasting (ozb) gaat omhoog, betaald parkeren wordt duurder en het is maar de vraag of de verbouwing van het stadhuis kan doorgaan. Inwoners van de oude gemeente Ten Boer gaan ineens hondenbelasting betalen, terwijl dat vroeger nooit hoefde. Ze zijn er niet blij mee. In het laatste jaar dat Appingedam zelfstandig bestaat, gaan inwoners een tientje extra aan ozb betalen.

De Slotplaat

Na zes dagen lang rijden dwars door de Australische woestijn, eindigde de Groningse zonne-auto Green Lightning als vierder bij de World Solar Challenge. De bouwers, Groningse studenten, zijn supertrots. Van de 27 deelnemers haalden maar 11 zonne-auto's de eindstreep. Ook een auto van de TU Delft haalde het niet. Die vloog vlak voor de finish in brand.