Dat de uitbreiding van de FrieslandCampina in Bedum niet doorgaat, levert gemengde gevoelens op in het dorp. Door veranderingen in de markt ziet het zuivelconcern af van een uitbreiding.

Het concern had grote plannen met de fabriek en wilde er zelfs het Boterdiep voor verleggen. Dat zorgde voor protesten. Stichting Behoud Boterdiep is blij dat het plan om het Boterdiep om te leggen nu definitief van de baan is.

'Niet oké'

De stichting werd opgericht door inwoners van Bedum en Onderdendam die fel tegen de plannen waren, omdat die het landschap zouden aantasten. 'Dat voor een uitbreiding het Boterdiep met veel historische waarde verlegd moest worden was niet oké', zegt Lolke Weegenaar van de stichting.

Lolke Weegenaar - Stichting Behoud Boterdiep We zijn nooit tegen een uitbreiding van de fabriek geweest

'Het is niet onze verdienste dat het plan niet doorgaat, maar die van de markt. We zijn blij vanwege het Boterdiep maar we zijn nooit tegen een uitbreiding van de fabriek geweest. Want de DOMO, zoals het vroeger heette, hoort bij Bedum.'

Boos

Weegenaar heeft gemengde gevoelens. 'We zijn toch ook eigenlijk wel boos hoe dit nu allemaal gelopen is. Onze strijd had eigenlijk niet gehoeven. De fabriek had gewoon eerst goed moeten kijken of een uitbreiding echt nodig was', vertelt hij. 'De fabriek heeft altijd laten doorschemeren dat ze het voornemen hadden om uit te breiden. Niks was definitief.'

Hij vindt het niet kunnen dat de fabriek nu vrij spel heeft gehad en alvast de vergunningen voor de uitbreiding wilde regelen en hiervan gebruik maken 'als het hen uitkwam'.

'Ze hebben ons de stuipen op het lijf gejaagd. En we hebben nu veel werk verricht. Dat had niet gehoeven', vindt Weegenaar.

Werkgelegenheid

Algemeen Plaatselijk Belang Bedum heeft ook een dubbel gevoel. Zij laat weten dat de uitbreiding gevoelig lag in het dorp vanwege het Boterdiep en de 45 meter hoge melkpoedertorens maar dat men het jammer vindt voor de werkgelegenheid dat de uitbreiding nu niet doorgaat.

Lees ook:

- Uitbreiding FrieslandCampina in Bedum gaat definitief niet door