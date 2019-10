Schoolstrijd beslist in nachtelijke uurtjes: 'Dit was geen kinderwerk'

Blijdschap onder de leerlingen van groep 6 van CBS De Noordkaap in Uithuizermeeden sloeg vrijdagochtend om in verdriet. Nota bene de buren van NBS De Sterren wonnen de E-waste race door een tactische zet vlak voor de deadline.

De organisatie van de inzamelingsactie zag dat de tussenstand weinig tot de verbeelding overliet. De leerlingen van de Noordkaap hadden verreweg de meeste elektrische apparaten ingezameld van alle deelnemende scholen in Het Hogeland.

De school werd benaderd en de prijsuitreiking werd ingepland. Geen vuiltje aan de lucht, zou je zeggen. Tot vrijdagochtend, zo vertelt juf Lisette van der Wal.

'Wij keken en dachten: hoe kan dat? De andere school had ineens heel veel meer punten.'

's Nachts invoeren is geen kinderwerk Lisette van der Wal - juf CBS De Noordkaap

'Toen bleek dat er 's nachts van alles was ingevoerd. We waren heel erg verdrietig en teleurgesteld. We dachten gewonnen te hebben en waren eigenlijk al gefeliciteerd. Maar er was dus ineens iets geks aan de hand. Want 's nachts invoeren is geen kinderwerk.'

Tactische zet

Letterlijk een aantal passen verderop is de stemming een stuk vrolijker bij juf Marloes Brouwer van de winnende school NBS De Sterren. 'We zijn om 22.45 uur begonnen met invoeren', vertelt ze. 'Dat was tactiek.'

Het was een tactische zet Marloes Brouwer - juf NBS De Sterren

'We begonnen de race met steeds invoeren. We zagen dat De Noordkaap zo goed ging dat we dachten: we kunnen het ook allemaal inzamelen, op papier zetten en op het laatst invoeren. Een tactische zet.'

Eén winnaar

Een succesvolle zet, want alle scholen werden in de nachtelijke uurtjes verslagen. Daardoor winnen de leerlingen van groep 7 en 8 van NBS De Sterren een uitstapje naar het Nemo Science Museum in Amsterdam.

De buren blijven thuis. Of is het een idee om een grotere bus te huren en samen te gaan? 'Nou ja, daar gaan wij niet over', aldus Brouwer. 'Maar ik vind van niet. Er is maar één winnaar.'